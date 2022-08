Charly’s Ramos, un artista del peinado

Empezó hace 23 años y logró imponer su estilo de trabajo. E incursionó en otros ámbitos donde desarrolla nuevos proyectos. “Me encanta todo lo que hago”, dice.

Charly’s Ramos es un destacado peluquero profesional de SJ, que hoy como todos sus colegas festeja su día.

Según el mismo cuenta comenzó su carrera hace 23 años y en la actualidad cuenta con una vasta trayectoria que también lo llevó a incursionar en otros ámbitos de la comunicación.

“Conté con profesoras de gran nivel, una de ellas fue quien marco y me hizo ver que era mi profesión la de peluquero fue Silvia Centeno”, cuenta. “Es imposible que deje de nombrar a mi familia ,mi madre María, mi padre Carlos y mi hermana Ana, quienes fueron un soporte económico en mis comienzos ya que en esos tiempos todo costaba el doble”, agrega.

“Cuanto daría por volver a esos tiempos, pasé por salones donde me iba formando y buscando mi propio estilo, ya que cada colega marca tendencia y estilo. En esa época recibía todo lo que me regalaban aunque fuera de segunda mano el propósito era ir armando mi bolso de herramientas”, agrega.

“Luego comencé a organizar desfiles de modas donde hacia producción completa incluido peinados. Todavía maquillaje no hacía. Se sumaban las clientas de antes y las nuevas, a las que siempre las atendía a domicilio”, recuerda.

Así lo comenzaron a convocar para diferentes casas de comercio, como La Rueca, Falabella y El Balcón. Y decidió perfeccionarse en maquillaje.”Cuando ya hacia ambas cosas es cuando comienzo a incursionar en otro mundo que fue el de la televisión donde paso por varios canales y programas (Zonda TV, Canal 13, Canal 8, El Nuevo Diario). También trabajó para el Teatro Bicentenario, y con las reinas del Sol y posteriormente las embajadoras y en la Fiesta Nacional del Sol”, añade.

Y así fue que comenzó a incursionar como productor de TV. “Al parecer lo hice bien, ya que seguí produciendo y es algo que me gusta. Pero en eso soy muy exigente”

Charly´s también escribe una columna semanal sobre tendencias y belleza para Zonda Diario todos los lunes. Y en la pantalla de Zonda TV, todos los viernes durante el programa Dinámica (de 19 a 21) brinda sus consejos.

“Te digo que hoy por hoy soy Peluquero-Peinador-Maquillador y Productor de TV y escribo columna para diario, me encanta todo lo que hago”.

TIPS Y CONSEJOS

“Como buen profesional me gustaría dejarles unos tips”, dice Charly’s

“Recuerden que el visagismo es todo, tengan en cuenta para que van hacer tal cosa.. por ejemplo para que me voy a poner un vestido (para fiesta, para andar en casa, para una reunión) para que me voy a cortar el pelo para que me voy a colocar un color (por moda, por comodidad, por mi trabajo)”, agrega.

“Recuerden que todas las tendencias son buenas, lindas y elegantes, pero no son para todas las personas, pero si se pueden adaptar a la necesidad de cada uno y poder lograr un antes y un después”.