Charly García cumple 70 años

El emblemático músico contó cómo se siente en su aniversario por el que se realizan numerosos homenajes. Además, contó una anécdota con uno de los integrantes de The Rolling Stones.



El emblemático Charly García contó sus sensaciones y algunas intimidades en la víspera de su cumpleaños número 70, un acontecimiento esperado por los fanáticos de una leyenda del rock nacional y por el cual numerosos homenajes se gestaron en todo el país.

“Estoy sexualmente bien, económicamente tirando y emocionalmente como se puede”, dijo Charly García en la antesala de su aniversario que data cada 23 de octubre, una fecha que sirve de fiesta nacional considerando los numerosos homenajes en honor al músico del “oído absoluto” que se organizan en todo el país.

En diálogo con Roberto Petinatto en Pop Radio, este viernes 22, el músico se mostró feliz de que su cumpleaños suceda en el marco del “fin de la pandemia”. Nacido el 23 de octubre de 1951 en el barrio porteño de Caballito, García se refirió a la «suerte» como factor condicionante de su vasta carrera, y reflexionó sobre el vínculo existente con la lógica del escorpión, el símbolo de su signo astrológico.

Además, el músico contó algunas intimidades que rápidamente generaron reacciones en las redes sociales, en donde desde hace días resuena el nombre del ex Sui Géneris.

Entre ellas se destaca una anécdota vivida con Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones fallecido en agosto de este año. “Una vez que estaba con ellos (Rolling Stones) en el mismo lugar, yo me acerqué a donde estaba la comida, me robé un trozo de algo que no se que era y él vino y me dijo: ‘vos debés ser importante»’, recordó el músico.

Esta intimidad surgió a partir de un paralelismo entre la edad de García -de casi 70 años- con la de los integrantes de la mítica banda, quienes volvieron a los escenarios con casi 80 años. “Me da paz, porque si Keith Richards está vivo, yo estoy tranquilo”, expresó entre risas y se animó a compararse con otros íconos de la música mundial de su generación.

“Soy igual que Bob Dylan, pero me faltan los 900 palos verdes (millones de dólares) que tiene él en el banco”, ironizó el carismático compositor, y, al ser consultado por el furor de The Beatles durante su juventud, García comentó que a esa edad el “estaba en la calle haciendo quilombo con la guitarra”.

En el Día Nacional de la Identidad, el creador de “Los dinosaurios” reflexionó sobre su extensa carrera que le valió su fama que trascendió las fronteras nacionales.

“Siempre fui famoso yo, desde que tengo uso de razón siempre noté que pasaba algo. En un momento dije: ‘¿Estoy loco o soy famoso?’. Si estuviese loco me hubiesen internado, así que debía ser famoso”, subrayó García, y añadió: “Si sos famoso y te odian debe ser horrible”.

A su vez, el artista contó que hay cosas que “le interesan mucho” en YouTube, una plataforma a la que reconoció que le dedica mucho tiempo, como música de los años sesenta.

“Me encanta ver videos de gente extranjera que reacciona a mis canciones, para ver cómo lo hacen. Algunos se agarran la cabeza, no pueden creerlo, dicen: ‘¿Por qué este músico no es famoso en todo el mundo?’”, subrayó García con su tono característico, y señaló que le parecía “re grasa” cantar en castellano.“Después de los Beatles ¿qué ibas a cantar?”, puntualizó.

Carlos Alberto García cumple años el sábado 23 de octubre por lo que se organizaron una serie de conciertos gratuitos en homenaje al músico en el marco del Charly BA, una serie de eventos para celebrar el natalicio del músico organizados por el gobierno porteño.

Entre los shows gratuitos que destacan más de cien artistas en el Centro Cultural Kirchner (CCK) de la ciudad de Buenos Aires, en cuya nómina se destacan David Lebón, Raúl Porchetto, el Zorrito Von Quintiero, Julieta Venegas, Julia Zenko, Brenda Asnicar, Leo García, Celeste Carballo e Hilda Lizarazu, entre otros músicos.

Sin embargo, la frutilla del postre se la lleva el homenaje de Fito Páez organizado por el gobierno porteño, quien se presentará con su banda a las 20 en el Teatro Colón y recorrerá el repertorio del mítico músico, que será transmitido por streaming luego de que las entradas se agotaran rápidamente este viernes.