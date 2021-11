Chapa chapa

En la primera curva, a la salida de boxes, hubo varios toques en las tres categorías. Todos los pilotos intentaron sobrepasar autos en ese sector y algunos la pagaron caro.

La Curva 1, a la salida de boxes, fue una pesadilla para los pilotos. Tanto en el V6 como en el Series y en el Junior, hubo toques y despistes toda la tarde.

Sapag se quedó sin frenos, a Da Rold lo tocaron desde atrás y a Ariel también, pero el mayor de los Persia supo esquivarla acción con muchos reflejos. Además en la última vuelta, en la horquilla, Farfala que había perdido la segunda posición, intentó pasar a Malbrán y echó a perder la gran carrera que venía haciendo. Chocó a su rival, se fue al ripio y terminó sexto.

El Toyota del sanjuanino Da Rold también sufrió varias heridas. No solo en la curva 1 sino también en la Curva de Los Patos. De marchar sexto, un toque lo dejó noveno y luego concluyó 11ro.

La mayoría de las máquinas terminaron lastimadas en una jornada muy accidentada.

“La verdad que un lástima. Lo primero que se me viene a la cabeza es pedirle disculpas al equipo, es una pena. Me quedé sin frenos, llegué a la primera curva, pisé el freno y seguí de largo y tuve la mala suerte de pegarle justo a la punta del guardrail, así que fue un golpe seco de 170 Km/h a cero”, sostuvo Palau.