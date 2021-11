CFK publicó una carta: ¿cómo impactó en la Casa Rosada?

La ex mandataria afirmó en la misiva que “la lapicera” para cerrar un acuerdo con el FMI “siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente”.

Desde la Casa Rosada interpretaron la carta que publicó hoy la vicepresidenta Cristina Kirchner como una muestra de “apoyo” al presidente Alberto Fernández respecto de la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así lo indicó a NA una altísima fuente del Gobierno nacional, que reveló que el jefe de Estado y su vice “venían conversando sobre el tema”.

En ese marco, destacó que el Presidente retuiteó la carta en su cuenta personal de la red social Twitter, como un ejemplo de la buena recepción que tuvo el escrito de Cristina Kirchner.

La ex mandataria afirmó en la misiva que “la lapicera” para cerrar un acuerdo con el FMI “siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente”, y destacó la “irresponsabilidad política de la oposición” por condicionar el apoyo a la negociación a su propio visto bueno.

“La lapicera no la tiene Cristina…Siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina”, enfatizó la vicepresidenta.

En el texto, que lleva el título “De silencios y curiosidades.

De leyes y responsabilidades”, Cristina Kirchner apuntó contra quienes le reclaman que explicite su postura sobre la negociación con el Fondo.

“Cristina refuerza la centralidad del Presidente y del Gobierno”, confió a Noticias Argentinas una fuente con acceso directo al despacho presidencial.

Además, consideró que en el escrito “enmarca en el Congreso la soberanía final”, dado que la vicepresidenta dejó en claro que los diputados y senadores son quienes deberán “probar o no cómo se va a pagar y bajo qué condiciones la deuda más grande con el FMI de todo el mundo y de toda la historia”.

Desde la Casa de Gobierno ponderaron el pasaje de la carta en el que Cristina Kirchner “insta a la oposición a asumir y cumplir con sus responsabilidades”.

En este punto, reflexionaron que desde Juntos por el Cambio deben participar de la discusión para llegar a un acuerdo con el Fondo, ya que “ellos contrajeron la deuda”.

“Van a tener que asumir sus responsabilidades y votar el acuerdo en el Congreso de la Nación”, subrayaron fuentes oficiales.

Asimismo, afirmaron que la vicepresidenta “acompaña el compromiso del tipo de acuerdo” que necesita la Argentina, teniendo como marco “el crecimiento con inclusión social”, en línea con el discurso que realizó el jefe de Estado el pasado 9 de julio.

“Cuando pongo mi firma me doy cuenta que estoy comprometiendo a generaciones, me hubiera encantado que hubieran pensado así cuando en un minuto treinta anunciaron que la Argentina se endeudaba en 57 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, porque si hubieran pensado así hubieran pensado en el futuro, hubieran pensado en esos jóvenes que hoy tienen su futuro hipotecado”, subrayó Alberto Fernández en aquel discurso.