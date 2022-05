Censista atacados por delincuentes y perros

Pero no todo se desarrolla con normalidad en este Censo Nacional 2022 de Viviendas y Personas, que se lleva a cabo en todo el país. En San juan, se registraron algunos hechos de violencia e inseguridad por parte de delincuentes que quisieron sustraerle el teléfono celular a dos censistas, pero hasta el momento no se había registrado ninguna denuncia, cuando realizaban sus trabajo y otro fue atacado por un can.