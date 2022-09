Cecilia Román sube al ring del Mocoroa

Esta noche desde las 21.00 comienza la velada boxística en el club de calle Mendoza en Concepción con la sanjuanina peleando de fondo.

Pasaron 118 días desde la última vez que María Cecilia Román bajó de un ring. Fue en Inglaterra y con derrota.

En ese tiempo no hubo lamentos ni reproches, solo el abrazo con sus hijos y tomar fuerza de nuevo para seguir.

Alguien por allí le dijo que era tiempo de colgar los guantes porque era la mejor opción.

Quien se lo dijo, no la conoce. No sabe de sus fuerzas y de todo lo que peleó en su vida debajo del ring, donde allí sigue invicta. Nadie le pudo ganar porque es una pelea de todos los días.

Se acostumbró a enfrentar rivales durísimos y entre ellos está el gimnasio. No lo abandonó y sigue en una condición física inmejorable.

En estos 3 meses trabajó mucho en aspectos técnicos esperando una oportunidad nacional o internacional.

Sin embargo, esta vez llegó desde la misma provincia que la vio nacer y triunfar.

En una velada en el club que la vio pelear por primera vez en el ámbito profesional: El Mocoroa.

La pelea de fondo de la velada será para que ella pueda lucirse como siempre lo hizo y ahora delante de su gente.

La rival de Cecilia Román será Antonella Shirley Molina en la categoría supergallo y a 6 rounds. La oriunda de Concordia, Entre Ríos de 27 años tiene un historial de 17 peleas en el ámbito profesional con 2 victorias, 1 empate y 14 derrotas. La última pelea de ella fue el pasado 6 de agosto frente a María Magdalena Rivera con quien perdió en fallo unánime.

Pasaron 1.616 días de la última vez que subió al ring del Mocoroa, aquella vez ganó y hoy va de nuevo por el mismo resultado.

VELADA COMPLETA

Además de la pelea de Cecilia Román se disputarán 2 peleas mas en el ámbito profesional. En la categoría liviano y a 4 rounds se medirán el sanjuanino Leonardo Luna (7 p-2v-4d-1e) con Exequiel Chivudo Leguizamon. El catamarqueño estará debutando en el ámbito profesional esta noche pero tiene un amplio currículum en el amateurismo.

La otra pelea de semifondo es la que enfrentará al sanjuanino Sebastián Martin (1p-1v) y Juan Sanchez. El combate será a 4 rounds en la categoría ligero.

También se disputarán 5 peleas de carácter amateurs y además interprovinciales. Bruno Nuñez (SJ) con Uriel Diaz (SL), Carlos Herrera (SJ) vs. Juan Castillo (SL), Elías Moreno (SJ) con Santiago Mercado (SL), Valentina Fernández vs. Adriana Barrientos (SL) y Fatima Villafañe (SJ) vs. Yenifer Avila (LR).

500

Pesos cuesta la entrada general para la velada de esta noche. En tanto que la entrada el ringside tendrá un costo de $800.

Las mujeres y los niños tendrán acceso gratuito toda la noche al sector de popular.