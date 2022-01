Cecilia Milone contó un tenso episodio que tuvo con Gianola. La actriz y cantante fue consultada por el escándalo desatado por las acusaciones de abuso contra su colega.

Cecilia Milone salió al aire en Intratables (América) desde Mar del Plata. La artista fue consultada por el escándalo desatado por las acusaciones de abuso contra Fabián Gianola, y allí confesó un tenso episodio que tuvo con el actor que tiene cinco denuncias por abuso sexual.

A pesar de que Milone destacó que no está tan informada sobre el caso, no quiso pasar por ambigua, y remarcó que Gianola “es una persona que ha tenido episodios complicados con muchas personas y con muchas mujeres”.

La actriz y cantante aseguró que si bien ella no tuvo una situación de abuso sexual con su colega, sí sintió de su parte una presión desde lo laboral.

“Nunca pude ser su amiga. Aunque le tuve cariño en su momento y mucho respeto como artista, siempre me pareció un poco avasallante”, detalló.

Luego, Cecilia Milone especificó cuáles fueron los roces que tuvo con Fabián Gianola. “Tomaba un liderazgo que no era tal. No era la cabeza de compañía y a veces tomaba decisiones que me avasallaban en ese aspecto”, destacó.