Cecilia Dopazo habló de Radojka en Zonda TV

El lunes que viene a las 20 hs llega la multipremiada obra de teatro Radojka al Teatro Sarmiento de la mano de dos mujeres talentosas: Patricia Palmer y Cecilia Dopazo, quien habló en exclusiva con Lo que Pasa en ZondaTV.

Cecilia Dopazo es sinónimo de cine, teatro y televisión. Su nombre está vinculado a grandes éxitos nacionales. Su talento deja huella y ahora con Radojka va por más. La obra es la excusa para conversar con ella.

¿Qué nos podés contar de Radojka?

Es una comedia que trata sobre dos mujeres grandes, bueno de la edad que tenemos Patricia y yo, y que son dos cuidadoras. Por una situación, que no vale la pena relatar, ellas ven peligrar su trabajo y eso es algo serio no para ellas, sino para la sociedad en general porque si ellas a la edad que tienense quedan sin trabajo, quedan un poco fuera sistema Es difícil que puedan conseguir otro, y mucho menos pagado en euros, entonces pergeñan un plan para quedarse con ese trabajo. Ese plan es políticamente incorrecto, pero eso es lo que hace, en parte, que la obra realmente sea desopilante porque parte de una premisa muy graciosa, pero a la vez verosímil. Realmente el público se queda para ver si estas dos pueden lograr su cometido.

A partir de esta premisa empiezan una serie de peripecias muy graciosas en donde ellas hacen de todo para conservar ese trabajo. Es una comedia muy bien estructurada que tiene dos puntos de giro, tiene suspenso. La gente no solamente se ríe mucho, sino que también se sorprende. La verdad es que tenemos todo para poder actuar con Patricia Palmer con total placer, con la confianza de que el cuento que estamos contando es buenísimo.

¿Cómo te llevas con Patricia Palmer?

Tenemos mucha química. Con Patricia nos conocemos hace muchos años, hicimos una novela que fue Regalo del cielo, en los 90. Después hicimos una comedia de Muscari. Nos causaba mucha gracia lo que hacía la otra en el escenario, teníamos una conexión muy fuerte y un modo de hacer humor que compartíamos entonces, terminada esa comedia, Patricia me dijo que teníamos que hacer algo juntas porque esa química no se da tan habitualmente. Estábamos buscando material cuando Diego Rinaldi, el director de Radojka, nos llama para hacer esta obra y la verdad que nos pareció buenísima así que aceptamos enseguida.

¿Por qué el nombre de la obra?

Radojka es el nombre de la señora que ellas cuidan, es un nombre serbio.

¿Qué expectativas tenés en SJ?

Que les guste la obra porque hace un año y cinco meses que estamos en Buenos Aires. Debutamos en plena pandemia y se fue sosteniendo con el boca a boca, la obra es muy buena, la gente se ríe mucho y los comentarios en las redes son muy buenos. Es todo muy genuino. Queremos que vayan y se diviertan tanto como acá. No conozco San Juan y estoy muy contenta de conocer la provincia.