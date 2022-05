Ceci Román: “Quiero seguir peleando afuera”

Tras la derrota en Londres ante Ellie Scotney por el título internacional Supergallo de la AMB, la sanjuanina manifestó que la idea “es seguir intentando afuera del país” y agregó “estoy conforme con mi actuación”.

Lo quiere seguir intentando. A pesar de haber perdido tres veces seguidas en el exterior (dos fueron por el título), la boxeadora sanjuanina María Cecilia Román no se achica.

El sábado cayó por puntos ante la británica Lille Scotney en Londres por el título internacional Supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo y no pudo arrebatarle el cinturón a la púgil local.

Fue una experiencia distinta para Román, pues por primera vez peleó en otra organización (AMB) y en otra categoría.

“La idea es seguir peleando afuera, en el exterior. Lo quiero seguir intentando, pero como una vez lo dije no es fácil que se den las cosas. Nunca imaginé pelear dos veces afuera en tan poco tiempo. Igual si sale una pelea en el país voy a aceptar. La experiencia estuvo buena, fue diferente a la vez anterior. Ya haber ido una vez y conocía de qué se tratada y eso me dio más confianza. Es un escenario imponente y de otro nivel”.

En cuanto a su rendimiento de acuerdo a las dos peleas anteriores sostuvo, “estoy conforme con respecto a la vez anterior, mejoré mucho más. Tengo que seguir mejorando cosas para poder escalar en este nivel, que es mas exigente en todo sentido, deportivo y espectáculo”.

Después de una experiencia más en Europa Ceci se tomará “un mes de descanso, luego retomo y ahí veré que propuestas aparecen. La idea central es seguir peleando afuera”, insistió la púgil local.

En febrero vivió su primera experiencia afuera del país. Lo hizo en Orlando, peor no puso en juego su título internacional Gallo de la FIB (Federación Internacional de Boxeo).

Ahí vivió su primera aventura y perdió ante la boxeadora local Melissa Oddessa Parke.

Después se arriesgó y el 25 de marzo expuso el cinturón que defendió 7 veces desde el 2017.

Allí cayó también por puntos ante la australiana Ebaine Bridges en la ciudad de Leeds.

Y en su tercera salida no pudo con la joven inglesa Ellie Scotney (24 años) y una vez perdió en las tarjetas.

La “Ceci” no se da por vencida y quiere revancha…