Román se quedó con las ganas y perdió en Londres

La boxeadora sanjuanina perdió por puntos ante la británica Ellie Scotney por el título Supergallo de la AMB. Dos salidas afuera y dos derrotas para María Cecilia

Derrotas que duelen y fortalecen al mismo tiempo. María Cecilia román sigue con la sangre en el ojo. En su segunda aventura en el exterior, volvió a perder.

En marzo pasado cedió el título mundial Gallo de la FIB que ostentaba desde el 2017 y ayer no pudo tomarse revancha.

En un combate parejo, la boxeadora sanjuanina cayó por fallo unánime ante la inglesa Lille Scotney en Londres por el título internacional Supergallo.

Los jueces del combate también lo vieron así dando un fallo unánime a favor de la inglesa por 100-90, 99-91 y 99-91.

Por primera vez la “Ceci” subió de categoría (Supergallo) y peleó en otra organización, la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Fue su primer experiencia en otro peso y en otra división. Estas caídas también dejan experiencia y ya con tres combates afuera del país (dos por el título), Román va madurando para seguir buscando esa tan anhelada victoria en Europa.

La púgil local venía de ceder por primera vez el título mundial Gallo de la FIB que exhibía desde el 2017.

En su primera defensa afuera del país Román fue derrotada por puntos ante la australiana Ebanie Bridges el 25 de marzo pasado.

Tras ese combate Ceci decidió buscar revancha rápido. Se le presentó esta oportunidad, en otra categoría y en otra división.

Aceptó el desafío y fue al frente. Sabiendo que subía de categoría y que por primera vez lo hacía en una pelea fiscalizada por la AMB.

Román peleó tres veces afuera de la Argentina y no pudo lograr ninguna victoria. Dos fueron por el título y la restante fue una exhibición.

A veces a las revanchas no se dan tan rápido. Ahora Román tendrá que seguir entrenando para buscar otra revancha afuera del país. La sanjuanina tiene la sangre en el ojo de no poder ganar en el exterior y no parará hasta conseguirlo.