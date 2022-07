Castañeda se subió al podio en México

Saldo más que positivo para Thomas Castañeda Maldonado, logrando la medalla de bronce en el Campeonato mexicano de Duatlón, disputado en Villahermosa, Tabasco.

El escenario fue la Unidad Deportiva Olimpia XXI. Se recorrieron 5 km de pedestrismo, 20 km de ciclismo y una segunda carrera pedestre de 2,5 km.

“En la primera carrera, fueron 5 km de trote, con dos vueltas al circuito. Iban cuatro chicos adelante, en el pelotón de punta y yo a unos 20 metros, tratando de llegar esa posición. Finalizando la segunda vuelta pude conectar con ellos a un ritmo muy fuerte, haciendo un tiempo 15m10s. En bici fuimos con un gran ritmo, a 44 km/h. Luego de bajar, salí tercero del área de transición y me pude mantener; realmente sentía que venía muy al límite, pero con la idea de llegarle al segundo y que no me llegaran a mí y en gran parte lo logré, ya que no pude conectar con el segundo, aunque le acorté bastante, finalizando tercero en Elite, con atletas de muy buen nivel, en una carrera que se realizó en un lugar muy bonito”, destacó el representante del Programa de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes.

La prueba tuvo la participación de cerca de 400 atletas.

El primer lugar en la categoría Elite fue para el veracruzano Erik Yamir Ramos Croda que finalizó el recorrido en 53 minutos con 55 segundos.

Clasificación Categoría Elite

1° Erik Yamir Ramos, con un tiempo de 53m55s; 2° José Luis Córdova 54m03s; 3º Thomas Castañeda Maldonado 54m17s; 4° Eduardo Padilla 54m23s; 5° Jesús Espíritu 54m51s.