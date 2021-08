Caso Guadapule: La mamá reúne fondos para viajar a hablar con el ministro de Justicia

La mamá de Guadalupe Lucero, Yamila Cialone asegura que Martín Soria la recibirá el 26 de agosto, pero no tiene dinero para llegar a Buenos Aires.

Yamila Cialone, la mamá de Guadalupe Belén Lucero, la nena de 5 años que lleva 2 meses desaparecida en San Luis, decidió organizar una venta de empanadas para juntar dinero. El fin: viajar a Buenos Aires para mantener una reunión con el ministro de Justicia de la Nación Martín Soria, el próximo jueves 26 de agosto, dijeron las fuentes.

La mujer apeló a la solidaridad de la comunidad a través de las redes sociales. Contó que el próximo fin de semana venderán empanadas a $350 la docena y que, si es necesario, las llevan a domicilio.

Yamila aseguró también que ella pretendía llegar al Presidente de la Nación, pero que le dijeron que no tiene tiempo en su agenda, los mismos que ya le sucedió en su provincia con el Gobernador.

La idea es traer a Marcos Herrero -un reconocido adiestrador de canes para buscar personas-, conocido a nivel nacional y se le deben pagar honorarios mi intención es que el Estado se haga cargo de eso”, contó la mujer.

Y agregó que “estoy de pie porque si no sigo yo, quién lo va a hacer. No quiero que Guadalupe quede en el olvido. Quiero que su nombre se siga viendo y escuchando para que la sigan buscando”.