Caso Astudillo: la ropa de Facundo estaba quemada y con cortes

Para los abogados de la familia del joven, “algunos de los daños que tiene la ropa tiene que ver con cortes o puntazos y la sospecha es que se dieron con el cuerpo dentro”. Asimismo, a los investigadores les llamó la atención el buen estado de conservación de la mochila, a diferencia del mal estado de las prendas que se encontraban adentro.

Un peritaje realizado por expertos en rastros de Gendarmería Nacional determinó que la ropa hallada en la mochila de Facundo Astudillo Castro, el joven que desapareció el 30 de abril del año pasado y cuyo cuerpo fue hallado casi cuatro meses después en un cangrejal de la localidad bonaerense de General Cerri, estaba dañada “con algún elemento químico” y presentaba “cortes y puntazos”.

Uno de los abogados de la madre del joven fallecido y fuentes judiciales confirmaron a Télam que el resultado del peritaje fue incorporado al expediente días atrás y que se va a solicitar que se profundicen los estudios para establecer los mecanismos de los daños que presentaba la ropa, ya que se presume que fueron realizados cuando la llevaba puesta Facundo al momento de ser visto por última vez.

La mochila de Facundo fue encontrada por un pescador el 12 de septiembre del año pasado, casi un mes después y a unos 500 metros del lugar donde habían sido hallados los restos del joven en el cangrejal de General Cerri, en el partido bonaerense de Villarino.

Dentro de la mochila, los investigadores encontraron un pantalón de jogging que, se presume, es el que llevaba puesto Facundo cuando salió de su casa el 30 de abril y que quedó registrado en la foto que le sacó la policía cuando lo demoraron caminando por la ruta 3 en plena cuarentena por el coronavirus.

Además, algunas remeras, los dos teléfonos celulares de Facundo, su licencia de conducir, pero no se encontraron ni la campera de Boca Juniors que llevaba puesta al momento de su desaparición ni su documento de identidad, que sí tenía cuando lo detuvieron en la ruta.

Tal como adelantó Télam en notas anteriores, a los investigadores les llamó la atención en buen estado de conservación de la mochila, a diferencia del mal estado en el que se encontraban las prendas de vestir que se encontraban adentro. Por esa razón, los fiscales Horacio Azzolin, Héctor Andrés Heim e Iara Silvestre pidieron a expertos en rastros de gendarmería que peritaran esa ropa y el resultado se incorporó en los últimos días al expediente.

“Al momento de la apertura de esa mochila la ropa presentaba algunos deterioros que no parecían naturales ni normales pero lo que hicimos fue esperar el informe de los peritos que se nos informó la semana pasada”, afirmó este martes Luciano Peretto, uno de los abogados de Cristina Castro, madre del joven.

El letrado agregó que “algunos de los daños que tiene la ropa tiene que ver con cortes y ciertas punciones o puntazos y la sospecha es que esos cortes se dieron con el cuerpo dentro”.

“No es que la ropa quedó ahí adentro y después fue atacada por algún animal o algo por el estilo sino que los daños se dieron con el cuerpo de Facundo porque no tienen orificio de salida y entrada, sino solamente de entrada”, agregó a FM de la Calle de Bahía Blanca.

Un investigador judicial con acceso al expediente explicó a Télam que “si los cortes se producen con la prenda apoyada en el piso, por ejemplo, los daños estarían en el frente y en la espalda, es decir en ambos lados, pero en estos casos, los cortes están solamente en una de las caras de la remera, o del pantalón”.

Tanto el abogado como las fuentes judiciales consultadas por esta agencia revelaron que, además, la ropa presenta daños producido por “quemaduras con factores térmicos”, ya sea “algún químico o elemento calórico”.

“Queremos darle el grado de importancia que tiene en la causa más allá de lo doloroso que resulta para Cristina saber que su hijo fue lesionado previamente al deceso y que esto implica la violencia con la que se ha producido su desaparición seguida de muerte”, agregó Peretto.

Es que la sospecha de los fiscales y de la familia de Facundo es que el joven fue víctima de una desaparición forzada de la que participaron al menos cuatro policías de la provincia de Buenos Aires en plena cuarentena por el coronavirus.