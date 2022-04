Casi no hay viviendas para alquilar en SJ. Pablo Domínguez, presidente del Colegio Inmobiliario local se refirió a la incertidumbre por la inflación y las modificación a la ley vigente.

Prácticamente no quedan inmuebles para alquilar con fines habitacionales en el mercado inmobiliario local que, al igual que en el resto del país, está revolucionado por las modificaciones a la ley que analiza la Cámara de Diputados.

Pablo Domínguez, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliario de SJ comentó a Diario Zonda que “en estos casos, tienden a subir los precios, ante la inflación y la incertidumbre”.

“Tenemos poca oferta de inmuebles y alta demanda de alquileres. Cada vez, se va separando más esa brecha entre la búsqueda y lo que queda”, señaló.

Un relevamiento de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina sobre el mercado nacional, mostró esta semana una abrupta caída de los alquileres con fines habitacionales, desde diciembre del año pasado a la fecha.

En SJ la situación se vuelve dramática para quienes necesitan alquilar un inmueble para vivienda ya que “la realidad es que no hay”, puntualizó Domínguez. “La mayoría va renovando donde está, sin que se produzca ese recambio que había antes”, agregó.

“Ya no quedan inmuebles a disposición” para alquiler, sino que “se van renovando los contratos porque también es más costoso buscar algo nuevo”, remarcó Domínguez al precisar que “es muy poca la oferta que hay tanto de departamentos como de casa” en el mercado local.

Mientras tanto, en Diputados avanza el análisis de la nueva ley de alquileres.

El titular del colegio local manifestó además que esperan que la semana próxima haya una definición acerca de la legislación y enfatizó que “la inflación complica cada vez más al mercado, haciendo que aumenten los cánones locativos”.

Hasta tanto se defina la nueva legislación, la incertidumbre se apodera de locatarios y locadores por falta de definiciones sobre qué ley se aplica y cuáles serían los alcances de los cambios que pueden darse.