Casi la matan en un robo piraña en el barrio La Estación

Recordar la situación que atravesó, le hace revivir todo con mucha impotencia. No sabe si el pedido de seguridad sea escuchado por las autoridades policiales. Sin embargo, Mariana Verón, se anima y cuenta lo que le sucedió el miércoles pasado cuando fue atacada ferozmente por tres delincuentes en las inmediaciones del barrio La Estación, en Rawson.



Aquel día a eso de las 20.00, iba de regreso a su vivienda ubicada en Pocito y como muchos de los que viven en aquel departamento hizo el recorrido que acostumbra.

Ella iba por el Conector Sur giró por la rotonda y tomó por calle Boulevard Sarmiento. Cerca de la Unidad Motorizada N°2 y de una escuela que hay en la zona, Mariana detuvo la marcha de su camioneta debido a que el semáforo se puso en rojo.

Delante de ella había otro vehículo que también esperaba para seguir. Fue en esos pocos minutos, que tres malvivientes se encargaron de atacarla brutalmente con las firmes intenciones de robarle alguna pertenencia.

«Yo alcance a ver a tres muchachos pero rápidamente se me perdieron de vista. En cuestión de segundos estaban golpeándome. Yo iba con la ventanilla baja del lado del conductor. Por ahí uno se metió y me dio trompadas por todos lados, me golpeó la cabeza tanto como pudo y hasta me dio un puntazo adentro del oído. Al mismo tiempo, los otros dos intentaban abrir la puerta del acompañante que como estaba con seguro parece que más bronca les daba», relató Mariana Verón.

La fotógrafa de 38 años, víctima de estos sujetos, contó que: «en medio de la gran cantidad de golpes que me daban intentaron manotearme la billetera y el celular pero no me lo robaron. Parece que la idea era meterse a la camioneta o robármela. En el interior habían otras cosas como una campera y un bolso pero no se lo llevaron».

«En un momento vi que tenían algo en la mano y pude cubrir mi rostro pero terminé con una lesión en el oído, que ahora me provocan náuseas y mucho dolor. Tengo mi cabeza con dolor también porque me han dados muchas piñas en la parte de atrás. Fue muy violento el ataque», añadió la víctima.

Tras ese momento de terror en que casi la matan y cuando los sujetos escaparon, ella pudo salir de la camioneta pero nadie se le acercaba.

«Una señora apareció y me decía ‘hija yo veía lo que te hacían pero no podía meterme porque son de la zona y tenemos miedo también’. Esa mujer me ayudó a buscar un móvil policial y en ambulancia me trasladaron al Hospital Rawson.

Mariana hizo la denuncia en la Seccional Sexta después de ser asistida en el nosocomio. Ahora, está bajo atención médica debido a la herida que le causaron los delincuentes en su oído y los hematomas que le dejaron en su cabeza y en su rostro.

Más allá del terrible momento que vivió, la fotógrafa quiso dejar un mensaje: «quiero que no se naturalice esto. Así como a mí casi me mataron, pueden matar a alguien más. Esa gente esta muy sacada, muy drogada. Yo creo que ninguna persona en un estado normal pega tantas piñas como lo hicieron, tantos golpes en la cabeza como me han pegado a mí. Pongo en alerta a todos de que esa zona del barrio La Estación es un lugar de paso obligado para muchos pero no hay que transitar por ahí. No tenés policía, nadie quien te auxilie, nadie se mete porque como los conocen no se pueden meter».