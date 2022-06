Carlos Otto: “los test anticovid están disponibles en las farmacias”

Carlos Otto, de la Asociación Propíetarios de Farmacias de San Juan dialogó con el programa “Lo Que pase”, por canal 35, y explicaba como está la situación farmacéutica en la provincia y fundamentalmente en cuanto al stock de los kit de test anticovid.

“En San Juan están disponible a la venta y sin ningún tipo de limitación sobre los test para detectar el Covid 19 y con todo el proceso administrativo armados para que puedan quedar registrados las ventas y conocer os resultado de acuerdo ala disposiciones nacionales y provinciales sobre el tema”, manifestó de los propietarios de farmacias de la provincia.

Por otro lado manifestó “hay stock en las farmacias de la provincia. No hace falta andar recorriendo las farmacias para conseguir el test. A lo mejor puede hacer alguna farmacia que no lo tenga en stock. Puede pasara porque no es un medicamente común pero la idea que todas las farmacias puedan tenerlo a la hora de comprarlo o tengan que solicitarlo a las droguerías”.

“En cuanto al recio del mismo del padrón farmacéutico va a depender de la marca va a variar entre los 1.800 y los 2.800 pesos aproximadamente. En cuanto a la inflación que es muy alta. Son precio que se manejan a nivel nacional y son establecidos por los fabricantes o por las industrias que fabrican los medicamentos y son los establecidos por ellos y salen con ese precio a la venta del público y son los precios que están publicados en un manual que se llama manual farmacéutico o vademécum”, dijo Otto.

“Con relación a la compra de medicamentos en San Juan por parte de los sanjuaninos se ha incrementado la venta si tenemos por los fríos, los resfríos o anginas ha crecido de manera importante pero es lógico para época del año”, dijo finalmente Carlos Otto.