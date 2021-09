Carlo está pasando por SJ

La reliquia de primer grado del Beato Millennial fue recibida con mucha alegría en la Catedral.

Con aplausos, cánticos y mucha emoción recibieron a la reliquia del Beato Millenial en la Iglesia Catedral. Allí permanecerá hasta mañana, momento en el que iniciará su recorrida por diferentes parroquias. Dos jóvenes la llevaron hasta su sitial de honor en un rincón del atrio, donde además de la foto de Carlo, había una pantalla de computadora, en referencia al importante rol del joven en difundir la palabra de Dios por las redes sociales.

La misa fue oficiada por monseñor Jorge Lozano, quien en su homilía destacó el camino de santidad que pueden emprender los jóvenes.

“Dios nos está regalando signos de santidad en los jóvenes me acordaba de laura Vicuña de Ceferino Namuncurá”, entre otros ejemplos que nombró el sacerdote. “El camino de la santidad no tiene tiempo ni edad, no se trata de acumular 5, 10 o 25 buenas obras”, aseguró.

También remarcó a Acutis como “un muchacho enamorado de la eucaristía”.

“Es como un amigo muy cercano al que se le puede confiar todo lo que uno tiene, lo que uno es, lo que hace y siente y tanto era su amor por la eucaristía que lo llevaba a tener un gran amor por la Iglesia”, comentó.

Y dirigió un mensaje especial a los jóvenes que estaban en el templo y a los que seguían por las redes la transmisión. “Todos nacen originales pero algunos se vuelven como fotocopias. Dios tiene un proyecto de amor para cada uno de nosotros y que tiene que ver con la felicidad y la vida en plenitud, en vivir plenamente cada día y en Carlo Acutis recordamos cosas comunes pero hechas en plenitud que la santidad está al alcance de la mano”, comentó. Destacó que deben “ser apasionados” en llevar la palabra de Dios.

La reliquia y la muestra de milagros volverá a la Catedral el 17 y el 19 se la despedirá en la misa de las 11.30. Seguirá en camino a San Rafael, Mendoza.