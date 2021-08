Carita de ángel y su historia de superación

El partido estaba 2 a 2 y el calor de un diciembre caluroso del 2015 se confabulaba con un Gigante repleto de gente, que hacía imposible creer en un silencio tranquilizador. La tensión era grande.

Los nervios consumían a padres e hijos, ni que hablar de los abuelos. Aquel 9 a 2 de la ronda clasificatoria parecía haber sido un resultado increíble.

En la pista ellos, esos pibes bajitos también sufrían un poco. Entre esos chicos estaba uno, el más bajito de todo. El pibe con cara de bueno y de santo entraba desde el banco.

La primera gambeta le salió perfecta y fue tomando confianza. Los minutos fueron consumiendo el partido hasta que llegó esa desafortunada jugada.

Con stick y bocha controlada se movió hacia la izquierda y trastabilló un poco, sintió la presión del rival y su diminuto cuerpo no pudo controlar la bocha. El robo fue inevitable y el gol también. Se desmoronaron y este pibe con cara de Ángel no encontraba consuelo. La final se fue con amargura y el dolor de no saber cómo curar era herida.

Pero como suele pasar en este tipo de casos deportivos, los partidos y otros triunfos van cerrando de a poco las heridas. Llegó otra final, pero esa es otra historia y otro rival.

El pibe con cara de Ángel y de sonrisa tierna, seguía más tiempo en el banco que en la cancha. No era un pase de factura, para nada. Desde allí supo esperar y jamás dejó de alentar a sus compañeros aunque él es de poco hablar.

Con el paso de los partidos y en un nuevo año fue sumando minutos en cancha y algún que otro gol. Muy dentro suyo, guardaba un temor por lo sucedido en aquella tarde de diciembre. Por eso se lo veía como atado en la cancha.

Pero un día eso empezó a cambiar. Fue una mañana de domingo, pero esta vez con frío. El rival era el mismo de aquella fatídica final y encima en el campo de ellos. Allí empezó a curar las heridas.

Seguramente, alguna sabia palabra de mamá o un consejo de papa y el aliento de sus hermanas ayudaron. Ese día fue titular porque faltaba uno de los mejores. Y ese día se puso la pilcha que mejor le sienta: la de crack.

Como si fuera Panchito en el 2001 arrancó por la derecha con bocha dominada y encaró hacia el arco del sector norte, que daba a Circunvalación. Con la frente en el alto, como sabiendo que no tenía deudas con nadie, fue a buscar lo que necesitaba.

Amagó ir para adentro y se fue por afuera. Patinó por detrás el arco y ya sabía lo que iba a hacer. En poco espacio y con el defensor siguiéndolo respiró profundo y con la calidad que solo los genios tienen, levantó la bocha, la hizo rebotar en su stick una vez y la clavó en el ángulo de un arquero que nunca supo cómo lo hizo. Yo lo grité al gol más que él.

El pibe con carita de Ángel dejó salir un grito y allí comenzó a olvidar ese pasado que lo acompañaba. Ese fue uno de los 13 goles que el equipo hizo ese día.

La mañana del domingo 12 de agosto cerró definitivamente la herida. Fue capitán del equipo. Tomó el control del partido y marcó cuatro golazos que hace tres años atrás él y pocos hubieran imaginado. Las clavó en el ángulo, donde no llega ni el mejor arquero del mundo.

Pero la frutilla del postre fue la maravillosa jugada con dribling, velocidad y definición de crack. El Pibe con cara de Ángel me hizo gritar un gol de nuevo.

Gracias Valentín García, por tu enseñanza.

Gracias por tu esfuerzo.

Gracias por tu enorme poder de superación.

Gracias por dejarme claro que en la vida siempre hay una nueva oportunidad de creer

¿Revancha? No, claro que no. Vos no necesitas revancha porque los pibes con Carita de Ángel nacieron para ser ganadores.