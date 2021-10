Cansada, Pampita lloró y dijo «¡No doy más!

La modelo tuvo que ser contenida por su equipo de colaboradores ante un ataque de nervios que sufrió en la previa a una sesión de fotos para la tapa de una revista. Las imágenes quedaron registradas en «Siendo Pampita», el reality que la tiene como protagonista en la plataforma Paramount+.

“Cansada”. Así se llama el capítulo número cuatro de el reality que tiene como protagonista a Carolina Ardohain y a Roberto Garcia Moritán. A pocas semanas del nacimiento de Ana, la modelo continuaba con sus extenuantes jornadas de trabajo y un día colapsó. Todo quedó registrado por las cámaras de la plataforma Paramount+.

“Hay algo que pasa con mi cansancio y es que es acumulativo. ¡No doy más! Pero no doy más desde que abro los ojos”, comentó la jurado de “Showmatch”. “Llego a un lugar a la una de la tarde en donde se que tengo que estar doce horas de corrido trabajando sin parar. Es una sensación de ‘no puedo más’”, dijo, según la revista Para Ti.

Las imágenes la muestran ingresando a una producción de fotos para la tapa de una revista cuando llega a su camarín y automáticamente rompe en un llanto desconsolado que sorprendió a todos los presentes. Estefanía Novillo, la maquilladora; Mechi Ugarte, su histórica vestuarista y Zacarías Guedes, su peluquero, rápidamente salieron a contenerla.

Entre lágrimas, llegó a esbozar: “Estoy muy cansada, de verdad. No dormí nada la noche anterior, los pies no me dan más, tengo ojeras, estoy recontra embarazada… me bajó una presión cuando llegué. Soy muy de llorar en camarines y mi equipo lo sabe. Uno llora, descarga y empieza de nuevo. La profesión es así. Uno es humano, de carne y hueso y se quiebra”.

Lo cierto es que el mal momento duró apenas unos minutos y, después de comer algo rico y tomar una limonada, pudo volver a estar al cien por ciento para encarar la producción de fotos que incluía varios cambios de look: “Cuando comenzás, es como andar en bicicleta… ¡lo haces de taquito!”.