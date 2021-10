Cande Tinelli pasó por el quirófano

La hija de Marcelo Tinelli mostró su rostro y contó a qué tipo de intervención se sometió. Sin pelos en la lengua, le habló a los medios sobre los posibles titulares que no quería leer.

Cande Tinelli fue directa en la red, mostró su rostro y contó que se sometió a una «rinoplastia correccional». Sin pelos en la lengua, le habló a los medios y les sugirió a los portales no utilizar ciertos títulos para los posibles artículos sobre su intervención.

«Me da re contra paja hacerme la bolud* que no me operé​, no es mi estilo, me operé, me hice una rinoplastia, correccional y estética”, dijo Lelé en sus historias, a sus más de 4 millones de seguidores en Instagram.

Dejando muy en claro su postura, agregó: “No me voy a hacer la bolud*, me chupa un huev* si alguien me ve en la calle, ando con esto no me puedo quedar en mi casa encerrada porque me desespero”.

Reconociendo su fama, entendiendo que muchas de las cosas que hace son noticia, la hija menor de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino le hizo una picara advertencia a los medios sobre los posibles titulares.

No quiero que mañana todos pongan a currar con: ‘No lo oculto, se animó y a través de las redes Cande Tinelli mostro su cambio, su rinoplastia’. No curren con eso. ‘Cande Tinelli rompió el silencio, mostró su yeso porque tenia las bolas totalmente infladas, se las colgaba como dos bufandas’. No quiero eso, eh, no, no, no», lanzó mitad en broma y mitad en serio.

Filosa, la pareja de Coti dijo: «¿Dismorfofobia? No. Tenía la nariz más corrida que la torre de Pisa”, cerró el último video con una sonrisa, y haciendo referencia a un «trastorno mental caracterizado por la preocupación obsesiva por un defecto percibido en las características físicas».