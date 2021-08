Campo de Estrellas, una experiencia única en Albardón

Los integrantes de este proyecto de astro turismo estuvieron en el programa Cultura Inquieta que se emite por Canal 35. No solo se hace la observación del cielo, sino que se disfruta de una jornada al aire libre y de una cata de vinos de altura de Calingasta.

Campo de Estrellas es un emprendimiento de diversas actividades al aire libre y recreativas donde el astro turismo, el trekking y las degustaciones de comidas y vinos regionales de Albardón y San Juan son las principales actividades.

Los integrantes del emprendimiento estuvieron en el programa Cultura Inquieta que se emite por canal 35 e informaron que el próximo sábado tendrán una tarde noche con una experiencia única e irrepetible. En la oportunidad estuvieron Nicolás Doña, Javier Baragaño y Arturo Sánchez.

Sobre la actividad que harán el 4 de septiembre, Arturo Sánchez contó que “es una experiencia que dura cinco horas. La actividad comienza a las 18.00 cuando recibimos a los participantes y les damos una charla de bienvenida, se hace una caminata de reconocimiento de flora y fauna y se recorre la geografía del lugar”. Agregó que en un mirador natural Nicolás – Doña-, nos hará observar el sol, con equipamiento específico”.

Luego de esa actividad hay un tiempo libre, en el que los participantes tienen tiempo de la merienda o tomar unos mates. Tiene que marcarse que Campo de Estrellas es una finca de 27 hectáreas donde los visitantes pueden disfrutar del atardecer. Ya entrada la noche, “habrá una degustación de vinos de altura, que son de emprendedores de San Juan”. Tras esto, los participantes de la experiencia en Campo de Estrellas, “vamos a una ollada natural que hay en la finca donde están los telescopios y entramos en las entrañas del universo”.

Por su parte Nicolás Doña contó que “la experiencia de observación comienza en la jornada diurna con la observación del sol, donde vemos las manchas solares. Hacemos una explicación de que son las manchas solares. Luego de esto observamos un eclipse, donde la Tierra Eclipsa a nuestro sol. Eso es algo que habitualmente no lo vemos pero con telescopios se puede ver como la tierra tapa a al sol. La gente no magnifica que todos los días tenemos un eclipse entre la Tierra y el Sol. Luego se ve un lindo atardecer, todo depende de las nubes. Explicamos las tonalidades de las nubes al atardecer”. Sin dudas esta explicación despierta en la gente que participa un interés especial por lo que ocurre y los integrantes de Campo de Estrellas reciben en muchas ocasiones la retroalimentación de los antiguos participantes. “Admiran el atardecer sabiendo que es lo que sucede y los procesos físicos que acontecen”, dijo Doña.

Por último, en la observación nocturna, con telescopios de gran poder ” hacemos un recorrido por los principales objetos del universo, cúmulo de estrellas, los planetas que estén de turno en el cielo- porque van cambiando su posición-, nebulosas, observamos de todo un poco “la idea es que la persona se lleve una idea general de lo que puede ver a través de un telescopio y que habitualmente no ve de manera natural”. En este recorrido, la observación nocturna se extiende por el lapso de dos horas. La observación del cielo se hace desde la ollada natural “donde no tenemos la influencia de ninguna luz artificial”, explicó Doña. Afirma que “cuando vos estás en un lugar con cero luz artificial, pasas mucho tiempo admirando el cielo”, dijo el especialista.

En tanto que Javier Baragaño, fotógrafo encargado de retratar los momentos que se viven en la finca afirmó que “estoy en esos momentos en que la gente tiene estos recuerdos y por suerte puedo retratarlos. La idea es que la gente se pueda llevar el recuerdo a la casa y lo pueda compartir”.

Por último, hay que decir que Campo de Estrellas se encuentra en las redes sociales Facebook e Instagram