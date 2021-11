Campeones, el grito de San Juan que retumbó en todo el país

El 11 de noviembre de 1978, en el Estadio Cubierto del Parque de Mayo, la Selección Argentina de Hockey sobre Patines se consagró campeona del mundo por primera vez en la historia.

Por Eduardo Merino

Sábado 11 de noviembre de 1978. Más de 10 mil sanjuaninos colman el mítico Estadio del Parque de Mayo para presenciar esa noche histórica. El resto del país, a través de la TV, está pendiente de lo que sucede en San Juan. La Selección Argentina de Hockey sobre Patines está a un paso de la gloria, de convertirse por primera vez en la historia campeona del mundo. Pero el paso que resta es el más difícil, la Selección de España, una de las potencias del deporte. El conjunto ibérico llega con un punto de ventaja sobre los locales después de 10 fechas. Argentina debe ganar para dar la vuelta olímpica, el empate beneficia a los visitantes…..

La antesala de la gloria

En los campeonatos previos al que se disputó en 1976 en Oviedo, los mejores resultados de la Selección Argentina los consiguió en 1960 (debut en mundiales), 1966, 1968, 1972 y 1974. En todos esos torneos, la Albiceleste se ubicó en tercer lugar, siempre detrás de las potencias: España y Portugal.

Pero en el campeonato que se desarrolló en tierras españolas, los argentinos consiguieron un subcampeonato, resultado que se festejó como un título en la provincia, resultado que permitía mirar el futuro con mayor optimismo.

Raúl Martinazzo, capitán del seleccionado en 1978 y que debutó en 1966 en citas mundialistas, señala que “parecía que cada año dábamos un paso más en busca de ese objetivo, el título. A las dos potencias ya les jugábamos de igual a igual, siempre ellos con una ventaja: tenían arqueros excelentes”.

“Logramos el subcampeonato en Oviedo, por eso fue importante que en 1978 se jugará en San Juan, con el apoyo del público, un gran plus para nosotros. Era nuestra oportunidad”, agrega.

A su vez, su hermano Daniel Martinazzo, sostiene que “Argentina venía en una carrera ascendente. En el 70 se empató con Portugal, en el 72 se igualó con España y en Oviedo, se le empató a España y se le ganó a Portugal. Ya les jugábamos de igual a igual”.

El equipo

Raúl explica que el equipo que jugó en 1978 “era una mixtura de veteranos y jóvenes. Jóvenes como Daniel que era una mezcla de fuerza, técnica e inteligencia; Carlos Coria, una copia de Livramento (el mejor jugador portugués de toda la historia); Rodolfo Agüero, una topadora; y Mario Rubio, un jugador que sabía leer muy bien los partidos. Jóvenes que a partir de ese mundial van a despegar y se convertirán en jugadores excepcionales”.

Otro de los pilares del equipo, Mario Andino, recuerda que en el Mundial de 1976, se lesionó José González, que era el defensor titular. Ingresé yo en su lugar. Hasta ese momento era suplente de Raúl. Todo funcionó muy bien, a partir de ese momento Santos Álvarez comenzó a vislumbrar el equipo del 78”.

La preparación

Otro aspecto fundamental para conseguir el título fue la preparación que se realizó antes del campeonato, con un cuerpo técnico encabezado por Santos Álvarez y el profesor Jorge Anea en la preparación física.

“Hicimos una gran preparación. Seis meses antes el equipo comenzó a entrenar. La ventaja era que todos jugábamos en el país”, afirma Raúl y destaca el trabajo que realizó Santos Álvarez, “un técnico que tenía mucha intuición, conocía a la perfección las debilidades del rival y trabajó mucho en el perfeccionamiento del patinaje”.

“Se trabajó muy fuertemente y minuciosamente en todos los aspectos: técnico, físico y mental”, resalta el capitán de ese equipo.

Su compañero en la defensa, Andino, añade: “Antes del torneo fuimos a jugar un amistoso con Andes Talleres en Mendoza. Justo estaba en esa provincia César Luis Menotti, quien se habría consagrado campeón del mundo con la selección de fútbol, meses antes. Nos dio una charla. Nos habló tan bien que salimos de la reunión con ganas de jugar la final. Todo sumó en la preparación”.

“Teníamos una gran preparación, clave para ganar el torneo. En el segundo tiempo hacíamos la diferencia”, completa.

El torneo

En el campeonato desarrollado en San Juan participaron 12 equipos. En ese entonces, jugaban todos contra todos y el equipo que obtuviera más puntos se consagraba campeón.

En el debut, Argentina goleó a Bélgica por 11 a 1 con goles de Trivisono (5), Daniel Martinazzo (2), Carlos Coria (2), Mario Andino y Mario Rubio. Timmermans marcó para los belgas.

Ricardo Trivisono, uno de los porteños del plantel, recuerda ese partido. “Santos me preguntó si me animaba a entrar. Cómo no me iba a animar. Me los quería comer a todos crudos. En ocho minutos hice cinco goles”, sostiene el exdelantero de San Lorenzo.

En la segunda fecha, Argentina venció a Italia, uno de los candidatos, por 3 a 0, con tres goles de Carlos Coria. Luego, derrotó a Mozambique por 15 a 1. Coria (5), Daniel Martinazzo (4), Raúl Martinazzo (3), Trivisono (2) y Andino. Tavarés, el gol de los africanos.

Después se le ganó a Alemania en forma ajustada por 3 a 2, con goles de Agüero (2) y Rubio; a Australia por 10 a 0 con 4 goles de Coria, 3 de Agüero, 2 de Rubio y el restante de Trivisono; y a Brasil por 2 a 0.

En la recta final del torneo se empató con Portugal en 2, luego de ir perdiendo dos a cero. Sobrinho y Cristiano Pereira pusieron en ventaja a los lusitanos. Argentina llegó a la igualdad con goles de Agüero y Coria. “Ese partido sufrimos una barbaridad”, relata Andino.

Coria, otra de las figuras de ese equipo campeón, dice que “después de ese partido nos dimos cuenta de que podíamos ser campeones. Portugal tenía un plantel extraordinario”.

Luego se venció a Chile 3 a 1 con goles de Agüero, Coria y Rubio; a Estados Unidos por 8 a 0 con 3 goles de Daniel Martinazzo, 2 de Agüero, y los restantes de Coria, Rubio y Andino. Mientras que en la penúltima fecha, Argentina goleó a Japón por 17 a 0 con 7 tantos de Agüero, 6 de Trivisono, 3 de Maldonado y el restante de Daniel Martinazzo.

Con estos resultados y a falta de una fecha, España lideraba la tabla con 20 unidades, seguidos por la Albiceleste con 19. Ambos equipos se enfrentarían en la última jornada y definirían el campeón.

El aliento del público

Carlos Coria destaca que “ese torneo no sólo lo ganó el equipo, lo ganó también la gente. Es muy halagador sentirse respaldado, el aliento del público te motiva constantemente”.

A su vez, Raúl remarca que “el marco de público que mostró el Estadio todas las noches, y principalmente la noche de la final, te da una fuerza tremenda. Uno quiere llevarse el mundo por delante”.

Trivisono rememora que el día de la final “fue impresionante la cantidad de gente que había en la calle para saludarnos, desde el lugar donde concentramos hasta llegar al Estadio. Siendo un jugador de Capital Federal, fue muy fuerte que me haya tocado vivir algo así”.

Algo que también afirma Andino. “El micro azul que durante mucho tiempo utilizó la Guardia de Infantería fue el vehículo que nos llevaba a la cancha. En la última noche, una caravana de autos nos acompañó”, expresa.

“Cuando ingresamos a la cancha contra España, no se veía la tribuna norte, era una gran cortina de papelitos que no permitía ver. La gente quedó detrás de esa cortina de papelitos. Fue algo emocionante”, expresa Daniel y agrega algo que le dijo el técnico español, Juan Sabater, en esa oportunidad “este equipo, con este público, es imposible ganarle. Nunca vi semejante espectáculo”.

La final

Sábado 11 de noviembre de 1978. En el Estadio Cubierto no cabe nadie más. Liderados por la hinchada de Concepción, ubicada en la tribuna norte, todos gritaban “Dale Campeón”. Miles de banderas celestes y blancas ondeaban en las tribunas. El resto de la provincia y el país lo seguían por televisión.

Pasadas las 23 horas, los equipos ingresaron al campo de juego. Argentina, liderada por su capitán Raúl Martinazzo, España por el suyo, Ramón Nogué. La Albiceleste presentó dos modificaciones: Peña ingresó por Briones en el arco, Rubio por Raúl Martinazzo. El inicio del partido se demoró porque tuvieron que sacar de la pista la innumerable cantidad de papelitos que habían caído en el ingreso de las selecciones.

Con el pitazo inicial, Argentina se adueño de la bocha, tenía que ganar. España, esperaba. El empate lo consagraba. Con el marcador en cero terminó la primera parte.

En el complemento, a los pocos segundos, Agüero marcó el primer tanto. “Le robé la pelota a Nogué en mitad de cancha y definí ante Trullols. Tuve la suerte de abrir el marcador, una nube blanca, de papelitos, bajó sobre la cancha. El partido tuvo que detenerse para poder sacarlos”, revive.

A los 10 minutos llegó el segundo de su compañero en el Concepción Patín Club, Carlos Coria, con una disparo de media distancia y luego de una media vuelta. “Con el segundo gol, con el gol de Coria, en ese momento me sentí campeón”, dice Andino.

Pero faltaba la frutilla del postre, que la puso Daniel Martinazzo. “Tomé la bocha en nuestro campo, eludí a tres españoles, y cuando me salió el último defensor, le escupí la pelota al arquero, salió un golazo”, evoca. Manuel Edo descontó para los españoles.

“Faltaban tres minutos para que terminara el partido. Daniel se va solo contra el arco español y en lugar de rematar, sigue con la bocha detrás del arco. Luego de ver eso me sentí campeón porque observé la madurez y la disciplina que logró el equipo”, dice Raúl Martinazzo, que al finalizar el partido se retiró del hockey junto con otras dos glorias: el español Ramón Nogué y el portugués Antonio Livramento.

Con la chicharra final, Argentina se consagraba Campeón del Mundo de Hockey sobre Patines por primera vez en la historia. Esa noche histórica del 11 de noviembre, el “Dale Campeón” se gritó con más fuerza que nunca en San Juan y retumbó en todo el país. El “Dale Campeón” que hoy, 43 años después, sigue resonando en la provincia y la Argentina.