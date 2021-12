Campaña nacional del Frente de Izquierda Contra el acuerdo con el Fondo Monetario

Diferentes dirigentes de Izquierda están recorriendo el país en una campaña contra el acuerdo con el FMI. En San Juan estuvo el diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Solano quien apuntó contra el pago al Fondo Monetario, entendiendo que será un retroceso y los costos los pagará el pueblo argentino.

Por Víctor García

El diputado del Frente de Izquierda por la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Solano estuvo en la provincia en el marco de una campaña nacional que están haciendo desde la Izquierda contra el acuerdo con el FMI.

El legislador porteño, cuyo origen es el Partido Obrero sobre el acuerdo con el FMI manifestó que “nosotros estamos en una campaña nacional para rechazar este pacto”. Es por ello que están recorriendo el país buscando generar conciencia en torno a este tema.

Agregó que “el pacto con el FMI va a significar para el pueblo argentino mas privaciones, pobreza, indigencia, inflación y tarifazos. También habrá menos empleo. No lo dicen de la manera en que yo lo expreso pero ese es su programa”.

El tema es que “cuando ellos te dicen que política económica que fortalezca las reservas del Central te están pidiendo devaluar”. Agregó que “cuando te hablan de gasto social focalizado es tarifazo para todos y un subsidio focalizado a los pobres”.

También remarcó que “cuando te hablan de tasas de interés es lo que te piden los bancos en un país que tiene una crisis estructural desde hace 20 años para acá”.

El dirigente afirmó que “el gobierno y la oposición- esto es lo grave- van a capitular frente al FMI”.

“Creemos que el pacto con el fondo va a significar mas pobreza para el pueblo argentino”, Gabriel Solano.

De hecho el planteo oficial es cerrar con el FMI, donde inclusive se han hecho pagos por la deuda que dejó el gobierno que condujo Mauricio Macri.

El diputado Solano, afirma que “hoy los jubilados, empleados públicos, salud y educación están por debajo de la inflación. Por eso consideramos que el ajuste se viene haciendo”.

Por esto, “yo no tomaría en serio de las palabras del presidente que dijo que la deuda con el FMI no se iba a pagar con el hambre del pueblo”.

Manifestó que “lo malo es que primero se discute con el FMI y luego viene al Congreso, es una especie de ultimatum. Lo tenés que firmar o firmar, el Congreso es una escribanía del Fondo Monetario”.

En ese sentido afirmó que “el macrismo está de acuerdo en convalidar esta escribanía”.

En esta campaña nacional de concientización “queremos estar junto con los trabajadores porque lamentablemente la CGT o los sindicatos que tienen que defenderlos no lo hacen y aparecen defendiendo al gobierno. Los sindicatos tienen que defender a los trabajadores no a los empresarios y al gobierno”.

Al profundizar sobre esto remarcó que “no se puede concebir como la CGT pudo salir con una solicitada pidiendo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.

También contra Larreta

Por otro lado, contó que como legislador de la Ciudad de Buenos Aires ha sido muy crítico con la administración del presidenciable, Horacio Rodriguez Larreta.

Explicó que en su momento como candidato a Jefe de Gobierno “con Larreta tuve un choque público muy fuerte, lo denuncié por toda su política en la Ciudad de Buenos Aires”.

En ese sentido afirmó que “es importante que se sepa porque Larreta quieren ser presidente y sabiendo lo que hace en la ciudad podemos saber que hará con el país”.

Es por esto que agregó que “en la ciudad de Buenos Aires impera una política inmobiliaria de grandes negocios que perjudica muchísimo a los trabajadores. En la Ciudad hay una política de expulsión del trabajador. Hay personas que tienen dos trabajos y no pueden alquilar en la Ciudad de Buenos Aires, ya comprar es imposible”.

También “en la Ciudad hay precarización laboral, hay trabajadores que hace años trabajan en esta condición. Son miles los trabajadores que viven en esta condición”.