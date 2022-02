CAME San juan se reunió con Gustavo Beliz del Consejo Económico

Las autoridades de CAME San Juan, con Dino Minnozzi a la cabeza, recibieron a Gustavo Béliz, quién hoy ocupa la presidencia del Consejo Económico y Social para analizar leyes laborales, inclusión financiera de las pymes y federalismo.

Entre los temas que se plantearon era la necesidad de actualizar las leyes laborales e instrumentar las medidas necesarias para implementar un verdadero sistema de teletrabajo que potencie a las pymes y a los trabajadores. Sobre la alta conflictividad y judicialización en el trabajo, se expuso la inquietud de las leyes laborales viejas que no se adaptan a las nuevas empresas.

El presidente de CAME manifestó también la preocupación por “los recurrentes conflictos sindicales que generan un contexto que atenta contra la producción y, en especial, contra la toma de empleo por parte de las pequeñas y medianas empresas”.

Respecto al financiamiento, las autoridades de CAME señalaron que “los bancos no hacen llegar a las pymes los programas que se impulsan desde el Estado, beneficiando solo a sus grandes clientes”, y reforzaron la importancia de acompañar a los parques industriales con créditos que permitan su expansión.

Seguido de esta reunión, CAME se comprometió a elevar al Consejo un documento que abarque de forma ambiciosa todas las actividades del sector pyme a nivel nacional, regional y provincial. La mesa estuvo integrada por la comitiva de CAME, encabezada por su presidente, Alfredo González, secretarios de distintas áreas de la entidad, entre ellos Dino Minnozzi, Secretario de servicios de CAME y presidente de la Federación Económica de San Juan.