Cambios rotundos en el programa de Tinelli

Mientras define su regreso a la pantalla chica para fines de junio, el conductor reveló que su ciclo dejará de llamarse ShowMatch.



Hace tiempo que Marcelo Tinelli anunció que este año su participación en la pantalla chica sería distinta a los años anteriores. Si bien dejó de hacer el Bailando y en 2021 el conductor debutó con La Academia, un nuevo certamen de canto, baile y destrezas, con participantes famosos; ahora, está todo dado para que el conductor cambie sustancialmente su ciclo en el trece.

Según trascendió, el formato elegido es All Together Now, un programa creado por la BBC, que es un concurso en el que diferentes cantantes se miden ante un público de 100 personas especialistas en el tema y tuvo éxito en varios países. Pero además, dejará de usar el nombre ShowMatch para apostar a uno nuevo. “No se va a llamar Showmatch, ya que haremos otro programa, otro formato, otro nombre”, reveló en diálogo con La Nación.

A fines de marzo, el “Cabezón” subió un video en sus redes en el que respondió las preguntas que más se repitieron entre sus seguidores y dio detalles de lo que se trae entre manos, acompañado por Federico Hoppe y el Chato Prada, sus históricos productores.

“Voy a volver en El Trece con un gran programa. Un big show, como siempre hacemos. Estamos viendo algunos formatos, estamos evaluando también un Bailando para profesionales que está muy bueno. Vamos a volver en el segundo semestre con un formato muy bueno”,

Si bien el debut está estipulado para fines de junio, el conductor adelantó que a raíz del Mundial de Qatar su programa deberá terminar antes de lo previsto o, lo hará desde allá. “Ir a Qatar significaría terminar un poquito antes el programa porque el Mundial arranca en noviembre.

Por supuesto que me encantaría estar ahí alentando a la Selección argentina. Sería uno de mis sueños y si se pudiera hacer el programa, más todavía, pero sino, estar como un hincha más alentando a la Selección argentina”, manifestó y señaló que Lionel Messi será el jugador más destacado.

“Me gustaría ir con toda mi familia. Llevar a todos los chicos. De hecho, ya estuve viendo algunos lugares, algunas casas de siete cuartos. Casas gigantes porque somos muchos. Digo ‘a ver si por ahí vamos todos a Qatar’. Me gustaría llevarlos a todos”, explicó.