Como ya sabes los cambios o modificaciones con los que le damos un aire nuevo a tu apariencia y estilo. A eso le llamamos cambio de look.

Por Charlys Ramos

Peinador Estilista & Maquillador

Matrícula 292 ramos.charlys

Podemos lograr cambios de look haciendo lo siguiente:

.Rediseñando tus cejas. Son un rasgo clave para cambiar de aspecto y es que pueden hasta modificar radicalmente la expresión de tu rostro

.Atreverse a los colores fuertes

.Probando nuevos peinados

.Apostando por un maquillaje natural

TONOS PRIMAVERA VERANO

Si hablamos del cambio de look de nuestro cabello, tengamos en cuenta que el rubio miel es el tono ‘rubio’ para los colores de cabello primavera / verano 2021. Este tono de cabello rubio reconfortante no es demasiado claro y tiene un poco de calidad rojiza que lo hace rico y cálido (para la cana ideal).

Y si de maquillaje nos referimos, s be saber que son cuatro de las tendencias de colores para esta estación: granny hair, ice blonde, golden brown y honey blonde. Teniendo claro que se quiere renovar tu imagen, pero no te atreves a meter tijera, una buena opción es cambiar de color de pelo

HABLAMOS DE TONOS QUE REJUVENECEN

Y en cuanto a los tonos, los que más rejuvenecen son los reflejos miel, los dorados, los rubios y los castaños cobrizos, ya que dulcifican y quitan dureza a los rasgos»

Y TAMBIEN HABLAMOS DE LOS TONOS QUE NOS ENVEJECEN

TINTE OSCURO

Las tonalidades muy oscuras, llegando casi al color negro, no son muy favorecedoras para el rostro, pues acentúan aún más los rasgos pronunciados y destacan las líneas de expresión.

•FRIZZ Y PUNTAS ABIERTAS

•TONOS PLATINADOS

•CREPÉ Y PEINADOS ALTOS

•RECOGIDOS PULIDOS

•ULTRA-LACIO

•RUBIOS

Considerando todos estos tips que se debe tener en cuenta para verse distintas, renovadas y frescas. Es que CANAL 35.1 DIARIO ZONDA les brindo este mimo para todas aquellas mujeres y por qué no también hombre que quieran participar y puedan tener ese cambio de look que desean.

El primer cambio de look a una (ama de casa – morena) fue una iluminación difusa en la gama de los grises con color estilo balayage sobre su tono natural para poder así disimular canas y corte medio buscando la comodidad de la misma (traía el cabello largo)

El segundo cambio de look (ama de casa – norma) se realizó un corte medio (traía el pelo largo) se presentó con un color barrido cobrizo con un crecimiento y un 40% de canas. Para ello se hiso en un tono sobre tono global que permitió q se uniforme el color aprovechando la cana para darle una iluminación con una transparencia cálida.

Con respecto al maquillaje en ambas mujeres se utilizaron colores cálidos ideales para el uso diario y para que ellas mismas puedan ponerlas en práctica. Cabe destacar que en ambos trabajos se colocaron pestañas postizas.

MIGUEL ACIAR ESTILISTA

CAROLINA ABALLAY MAQUILLADORA

¡Aviso de Facebook para la UE! ¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!