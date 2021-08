Callejón sorprendió con una revelación sobre Fort

María Fernanda Callejón sorprendió al contar por primera vez un encuentro íntimo con Ricardo Fort: “La pasé súper”. La actriz reveló que después de aquella noche siguieron siendo amigos.

“Por respeto a que él no está, tengo que ir con la verdad”, dijo María Fernanda Callejón este martes antes de revelar que tuvo intimidad con Ricardo Fort. Según las palabras de la actriz, fue cuando el empresario aún no había irrumpido en los medios y no era famoso. Lo primero que aclaró ella es que “es malísima” a la hora de recordar fechas, con lo cual no pudo revelar con exactitud cuándo sucedió el encuentro. De todas formas, indicó que se conocieron en la década del 90′ cuando coincidieron en un gimnasio en el que los entrenaba el mismo profesor. Y que aquella noche íntima fue entre 1999 y el 2000, cuando ella estaba separada de Guillermo Coppola.

“Fuimos amigos muchos años”, destacó la actriz, invitada a Los ángeles de la mañana, sobre el vínculo que la unió con el empresario que luego fue actor, cantante, conductor y jurado de ShowMatch. “Nunca fingiste ser novia de Fort…”, deslizó Ángel de Brito. “No, jamás”, aseguró Callejón y agregó que Ricardo le propuso ser su pareja: “Estaba enamorado de mí”.

En ese contexto, contó por primera vez: “Tuvimos un encuentro de amor. Y después fuimos muy amigos y pasó todo lo que pasó”. “¿Un encuentro de amor platónico o concreto?”, preguntó el conductor y Yanina Latorre agregó: “¿Tuviste sexo con él?”. “Sí”, respondió la actriz.

También contó que en aquella época, Ricardo le había expresado sus ganas de ser papá. “Estaba tremendamente enfocado en eso, estaba con un dilema porque quería tener a su familia en Argentina y sabía que acá no se podía subrogar un vientre”, dijo la actriz y agregó que el empresario le propuso ser padres: “Me mató de amor”.

Sin embargo, ella no aceptó y le aclaró que lo acompañaría desde otro lado, como su amiga. “Después de un año de esa comida, jugando, me llevó a casa, dejó el auto, se tiró en el sillón y le dije una palabra que se utiliza mucho en la jerga privada. Y me dijo ‘¿Ah, sí?’ Yo estaba batiendo un café, se me acercó, me empezó a chapar y tuvimos sexo. ¿Cuál es? La pasé súper. Un amor”, relató Callejón.

“Es una anécdota que la cuento ahora porque ya está, la tenía para mí”, continuó y agregó que dicho encuentro sucedió una vez y que luego continuaron su relación como amigos. También aseguró que años más tarde, cuando trabajaban juntos, el empresario solía mirarla en los eventos o en las entrevistas buscando complicidad para que contara lo que había pasado entre ellos. “A él le encantaba”, dijo María Fernanda y explicó que no lo había revelado antes por respeto a las parejas que tuvo el empresario. E hizo énfasis en su relación con Virginia Gallardo. “La amó profundamente”.

Cuando le consultaron sobre la época en que tuvo intimidad con Fort, Callejón respondió: “Soy malísima con las fechas. Yo ya estaba separada, estaba sola, no se me quería acercar nadie después de semejante relación. Es la verdad, ¿qué voy a ocultar a esta altura de mi vida? Al que le copa bien y al que no, también”.

Y agregó que por aquel entonces, el empresario le había pedido al personal trainer que le presentara a la actriz. “Yo no sabía sus condiciones y no me importaba. Era un bombón, un galán”, dijo María Fernanda y contó que esa época el heredero de la fábrica de chocolates “tenía ganas de ser artista”, algo que logró años más tarde cuando llegó a los medios.