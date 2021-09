Calingastinos acusan a Hidráulica de no cumplir con la monda de canales

Los regantes calingastinos están preocupados y molestos con las autoridades del Departamento de Hidráulica de la provincia al que acusan de no haber completado la monda de los canales de riego, lo que provoca desperdicio y falta de agua para regadío.



Ayer por la tarde se reunieron en Barreal para pedirles explicaciones a los celadores. El Intendente Jorge Castañeda expresó a Zonda Diario su malestar y dijo que “en medio de la crisis hídrica, Hidráulica como siempre encara mal las cosas”. Explicó que “el 90% del agua está destinada al Valle del Tulum, el 5% al Valle de Calingasta y el 2% a Ullum y Zonda”.

Agregó que el departamento “necesita 3 metros cúbicos para regar. Hidráulica pone en los canales 6, es decir que se pierden 3 porque no hace la monda en tiempo y en forma. Tampoco limpia los botadores o desagües para que el agua que sobra vuelva nuevamente al río y no se pierda”.

El intendente aseguró que Hidráulica licitó con empresas de la ciudad Capital una parte que no es más del 10%”. O sea que ese es el porcentaje que se limpió.

Indicó que “el municipio propuso realizar el trabajo total, pero el ministro de Obras Públicas (Julio Ortiz Andino) le indicó al director de Hidráulica (Oscar Coria) que termine con el mismo antes de agosto”, confió.

Completó que son alrededor de 3.500 las hectáreas cultivadas y que necesitan el agua para la siembra de cultivos temporales como el tomate, cebolla y anís y porque empieza la época de cosecha del ajo.

Por eso los calingastinos, enojados y preocupados esperan respuestas desde Hidráulica.