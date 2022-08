Finde XL: Calingasta ya tiene el 93% de reservas

Esperan llenar hoy el cupo hotelero. En esta ocasión, las visitas serán mayoritariamente de otras provincias.

A pesar de que las vacaciones de invierno terminaron hace poco tiempo, en Calingasta se preparan para tener un fin de semana largo abarrotado de turistas. En este sentido, el secretario de Turismo del departamento, Heber Tapia señala a Zonda Diario que “hay un 93% de las reservas para este fin de semana largo. El pernocte en promedio va a ser de tres noches teniendo en cuenta el día del feriado”, asegura el funcionario.

Además, destaca que “tenemos muchas actividades programadas para el fin de semana y estimo que este viernes se va a colmar la plaza hotelera, porque son muy pocos los lugares que quedan”. En este sentido, cabe destacar que, a nivel provincial, no esperan mucho turismo. Es que Gustavo Chávez, secretario de Turismo Receptivo de la Cámara de Turismo de San Juan, recalca que, al ser una fecha cercana a las vacaciones, no se espera el mismo impacto.

Pero en Calingasta, el departamento más turístico de la provincia, el panorama es distinto “porque tenemos mucho turista de otras provincia y no tanto turismo interno, como en las vacaciones”, afirma Tapia, que especifica que habrán muchos mendocinos y cordobeses en el departamento.

Los precios

“Depende el tipo hospedaje. Siempre digo que hay para todos los gustos y todos los bolsillos. Una posada, cuesta aproximadamente está en 100 dólares la noche. Por lo general son habitaciones dobles triples y cuádruples. Las cabañas van a depender mucho de la cantidad de personas que van albergar, pero aproximadamente están en un promedio de $8500 por noche”, explica Tapia.

Las actividades para el “finde XL”

Estarán todos los servicios disponibles: astroturismo con los dos observatorios abiertos, de día y de noche; bodegas; museos ene l casco histórico fundacional; excursiones con los prestadores privados de servicios y mucho más.