Cafiero: “La oposición genera permanentemente incertidumbre y miedo”. “Generan ruido en todos los ámbitos, no sólo en el financiero sino también en el humor social”, dijo el Canciller tras reforzar que durante la pandemia “decían que las vacunas no servían”. Además, diferenció a Alberto Fernández durante la campaña electoral en 2019: “no todos somos iguales”.

El canciller Santiago Cafiero criticó este lunes la actitud de la oposición por “permanentemente” generar “incertidumbre y más miedo” entre los argentinos, y diferenció esa posición con el rol que el presidente Alberto Fernández tuvo durante la campaña electoral de 2019.

“La oposición siempre ha generado ruido en todos los ámbitos, no sólo en el financiero sino también en el humor social. Con la pandemia decían que las vacunas no iban a llegar o que no servían. O decían que había corrupción detrás de las compra de éstas cuando las mismas empresas salían a testificar que esto no era así”, recordó el ministro.

Cafiero criticó que ante “una sociedad angustiada que está recuperándose de la pandemia, de la crisis financiera de 2018, 2019 y de la recesión de tres años consecutivos (2018, 2019, 2020)” lo único que recibe por parte de la oposición “son noticias desalentadoras y de desánimo”.

“Yo no sé qué intentan sembrar, pero no construyen para nada lo que la sociedad está reclamando, que es tener un horizonte de desarrollo sostenido en el tiempo independientemente del Gobierno”, expresó.