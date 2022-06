Cada vez son más las culturas urbanas en SJ

Acerca de

Según el director del Centro Cultural Contegrand, Aníbal Peña, la propuesta del Contegrand es convocar adolescentes y jóvenes (público objetivo) para fortalecer y crear nuevos ecosistemas culturales, apostando al emprendedurismo y a la innovación a través del cruce transversal de disciplinas.

“Nuestro espacio es adaptable y variable donde confluyen diversas expresiones artísticas y propone ser un punto de encuentro con la comunidad”, destaca Peña.

“El contenido es multidisciplinario, trata de registrar e impulsar los movimientos culturales urbanos emergentes en general”, agrega.

El programa Experiencia Bardo reúne algunas de estas expresiones de las culturas urbanas emergentes en la provincia y a través de los ejes de formación y el desarrollo de contenidos colaborativos propone exhibirlas a la sociedad. En esta nota, se mencionan algunas.

MÚSICA Y DANZAS URBANAS

Drag Queen

Es una forma de personificación y transformismo en el que una persona altera su apariencia y los patrones de su personalidad para ajustarlos al comportamiento y apariencia de un personaje, exagerando las cualidades estéticas asociadas popularmente a la feminidad (esto puede cambiar), mediante la utilización de vestuario flamboyant, peinados exuberantes y maquillaje, originado de una intención primordialmente cómica o satírica.

Ballroom – Voguing

Este estilo de danza fue inspirado en la revista Vogue, con origen en New York alrededor de 1920. Este se caracteriza por sus movimientos rectilíneos y su juego con poses como los modelos. Estilos: Old Way (movimientos inspirados en jeroglíficos egipcios y moda), New Way (movimientos rígidos con las articulaciones), Vogue Femme (Extremo con movimientos femeninos exagerados), Vogue Runway (Inspirado en la pasarela).

K-Pop

Género musical y danza que incluye diversos estilos musicales como el pop, rap, EDM, rock o R & B, y que se refiere específicamente a la música popular de Corea del Sur.

Cosplay

Es la representación realista de una idea o un personaje propio de la ficción; puede tener distintas variantes según la intención y el contexto, normalmente haciendo una representación física y dramática de un personaje.

Bollywood

Es la danza más popular en la India en la que se fusiona con diversos movimientos y expresiones integrándose el ritmo con el baile.

Femme Style

Es una danza que fusiona el hip hop con el street jazz que logra una combinación muy femenina. Esta clase tiene como objetivo jugar con la feminidad y transmitir sensualidad.

Freestyle Rap

En el mundo del hip hop, el estilo libre (freestyle) es la habilidad de rapear con ritmo de forma improvisada con un micrófono sobre una base o pista. A la persona que improvisa se la llama rapero, MC, freestyler o gallo.

Hip Hop

Este tipo baile es un movimiento cultural que se origina en un contexto urbano fuera de los estudios de baile, en cualquier espacio abierto disponible. Los movimientos de esta danza son improvisados, fomentando la interacción y el contacto con el público.

Shuffle Dance

El término Shuffle se ha usado para designar un paso de baile y, más tarde, un ritmo musical, vinculado al blues y el jazz. Se basa en combinaciones de movimientos de talón-punta y arrastre de los pies. Una serie de pasos básicos con los que cada persona puede construir diferentes secuencias.

Breaking

Break dance o el Bboying es una danza social que forma parte de la cultura del hip hop, junto con el graffiti, rap y djing. Este elemento nace en las comunidades de los barrios neoyorquinos como Bronx y Brooklyn, en Estados Unidos, en la década de 1960.

Tango femenino

Es un nuevo concepto que invita a la experiencia de vivir el tango desde el rol femenino como protagonista. Se generan distintas combinaciones de baile y una dinámica absolutamente diferente.

Malambo fusión

Es una danza fusión con música electrónica y pop, en donde se utilizan elementos como boleadoras, cajas, bombos y percusión. Propone con estas mixturas enriquecer las danzas folclóricas tradicionales.

DEPORTES URBANOS

Parkour

Es una actividad física basada en la capacidad motriz del individuo, desarrollada a partir del método natural. Los practicantes son denominados traceurs/traceuses y tienen como objetivo trasladarse de un punto a otro del entorno de la manera más sencilla y eficiente posible, adaptándose a las exigencias del mismo con la sola ayuda de su cuerpo.

Free running

Es una disciplina muy similar al parkour en el cual sus participantes conocidos como freerunners (o profesionales, aunque este es un término genérico utilizado para freerunning y parkour), utilizan el entorno urbano y el paisaje rural para realizar movimientos y acrobacias a través de sus estructuras.

ARTE URBANO

Graffiti

Es una modalidad de pintura libre generalmente realizada en espacios urbanos. Su origen se remonta a las inscripciones que han quedado en paredes desde los tiempos del Imperio romano, especialmente las que son de carácter satírico o crítico.

Paste Up

Es una de las técnicas del arte callejero. Esta herramienta se basa en la composición de imágenes y textos sobre una superficie para luego pegarla sobre una estructura.

Muralismo

Es una técnica artística pintada o aplicada directamente sobre un muro o pared, bien sea piedra o algún tipo de construcción. Los modelos históricos más habituales son de composiciones pictóricas, o también realizados en mosaico, cerámica.

COMUNIDAD GEEK

E-Sports

Los deportes electrónicos, también llamados ciberdeportes, son competiciones de videojuegos que se han convertido en eventos de gran popularidad. Por lo general, los deportes electrónicos son competiciones de videojuegos multijugador.

Vanguard

Cardfight!! Vanguard es un juego de cartas coleccionables japonés creado en colaboración entre Akira Itō (Yu-Gi-Oh! R), Satoshi Nakamura (Duel Masters), y el presidente de Bushiroad, Takaaki Kidani. Consiste en que los dos jugadores representan espíritus astrales enfrentándose en duelo en el planeta Cray.

Magic

Es el primer ejemplo de juego de cartas coleccionables moderno, con más de seis millones de jugadores en cincuenta y dos países diferentes. Puede ser jugado por dos o más jugadores, cada uno de ellos usando un mazo individual. También existen varias versiones digitales que pueden jugarse en línea, en videoconsola o PC.

Yu Gi OH!

Yu-Gi-Oh! Trading Card Game es un juego de cartas coleccionables de origen japonés desarrollado y publicado por Konami. Está basado en el juego ficticio de Duelo de Monstruos creado por el mangaka Kazuki Takahashi, que es el principal argumento que se desarrolla en su popular manga Yu-Gi-Oh.