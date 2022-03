Cada vez más cerca los cortes de gas a industrias. Ex funcionarios de Enargas y de Energía advierten que la próxima semana se podría comenzar a cortar el suministro a las industrias.

En medio de la crisis energética que golpea al mundo por la guerra entre Rusia y Ucrania, el ex secretario de Energía Eléctrica y Renovables Juan Garade alertó que habrá cortes de suministro en el sector industrial debido a la falta de divisas y los altos precios del petróleo y el gas.

En esa línea el ex director del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Mauricio Roitman habló sobre la falta de suministro de gas natural licuado y explicó en una entrevista radial que la próxima semana se podría cortar el suministro a las industrias. “Sin lugar a dudas va a haber cortes en el sector industrial.

La generación de energía no va a ser suficiente durante este año básicamente por la importación de GNL y combustibles líquidos para la generación”, sostuvo Garade. “No se cerró el acuerdo de gas con Bolivia aún que se debía haber cerrado en diciembre pasado, no sabemos cuánto gas en barco vamos a tener. De los 70 barcos Argentina compró uno solo, ahora salió una nueva licitación de CAMESA para ver si compra más a un precio mucho más alto. Como todo el mundo sabe que va a faltar gas, el sustituto del gas es el gasoil”, agregó por su parte el ex titular del ENARGAS. Roitman agregó que “empezamos a tener un poco más de frío y posiblemente esta semana empecemos con corte a industrias”.