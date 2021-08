Buscan que SJ adhiera a una ley para niños con dislexia

Laura Barrientos es psicóloga y mamá de un niño con ese diagnóstico. Busca agrupar a padres, docentes y profesionales para que la provincia adhiera a una norma que garantiza prestaciones aún sin el certificado de discapacidad.

Por Vanesa Olivares

En estados de WhatsApp, en redes sociales y a través de sus contactos, Laura Barrientos, psicóloga y mamá de un chico con trastornos de TEA empezó una cruzada para sumar voluntades y lograr que San Juan se adhiera a la Ley Nacional que garantiza prestaciones para la dislexia.

Se trata de la norma 27306 que se refiere al abordaje integral e interdisciplinario de los sujetos que presentan dificultades específicas del aprendizaje.

“El beneficio de esta ley es que los chicos puedan recibir los tratamientos (con fonoaudiólogas o psicopedagogas) sin la necesidad de inscribirlo en discapacidad. Hoy las obras sociales no cubren en tratamiento si no tener el certificado de discapacidad, cuando son chicos que tienen una dificultad en la lecto-escritura pero tienen un coeficiente intelectual normal porque es una enfermedad neurobiológica”, explicó Laura.

Es que tras el diagnóstico de su hijo, buscando respuestas y asesoramiento dio con la organización internacional DISFAM con sede en el país. Allí le informaron sobre la ley y como estaba el alcance de estas disposiciones en el país. También se enteró que SJ es una de las 5 provincias que aún no se adhirió a la misma.

“Mediante la ley también se establece que las prestaciones integren el PMO sin que se presente el certificado de discapacidad. Esta ley no quita el beneficio pero da la posibilidad a quien no quiere incluirlo en discapacidad”, agregó Laura.

Opinó que “cada niño necesitará diferentes tratamientos o asistencias de profesionales pero usar un certificado de discapacidad es dar un mensaje terrible” “Hay que defender el impacto emocional que esto genera en los chicos”, consideró al manifestar su descontento con este requisito que se pide en la actualidad.

A su vez remarcó que “también (la norma) hace mucha capacitación en docentes para que se pueda llegar al diagnóstico a tiempo”. “Busco que no pase lo de mi hijo que siempre era el chico problema, sus padres somos profesionales de la salud y no podíamos entender que pasaba. Lo veíamos muy inteligente en algunas cosas pero con una gran traba en la escritura”, relata la mujer.

“Mi hijo no cambiaba las letras pero se demoraba mucho en escribir y los errores de ortografía eran fundamentales. No recuerdan los días de la semana, no se saben atar los cordones y también hay cosas que no tienen que ver con lo escolar pero si con la vida diaria como no saber cual es la derecha y la izquierda”, explicó en base a su experiencia.

Con este objetivo y sobre todo la posibilidad de llegar a tener en la provincia un grupo similar a esta organización internacional, Laura pide que padres, docentes y profesionales se contacten con ella para empezar a trabajar por los chicos.