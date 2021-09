Buscan a un sanjuanino que habría desaparecido cuando viajó a Bolivia

Una familia sanjuanina está desesperada desde que no volvieron a comunicarse con Gustavo Javier Álvarez, quien había viajado a comprar mercadería a Bolivia hace unos días.

Ante tal situación, los familiares de Álvarez, ya radicaron la denuncia en la Seccional Sexta, para que los ayuden a establecer el paradero.

Se supo que Milagros la hija del hombre desaparecido, recibió un mensaje que le envió Álvarez y que les dejó mucha incertidumbre.

“Me detuvieron en Salta. No te preocupes por mí. Me van a secuestrar el celular”, escribió el hombre el pasado 10 de este mes y luego no volvió a contactarse. Desde ese instante no recibieron más novedades del sanjuanino que había viajado con destino a Bolivia para comprar mercadería.

Los Álvarez no perdieron tiempo y comenzaron a llamar a las comisarías de aquella provincia pero nadie sabe cual es el paradero del hombre. Por tal motivo, le dieron intervención a la Policía de San Juan para solicitar que los ayuden en su búsqueda.

Pidieron además que si alguien tiene algún dato pueden aportarlo a la Linear de emergencia 911 o a la comisaría más cercana.