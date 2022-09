Buscan desesperadamente a un joven de 17 años

A casi 12 horas del último contacto que tuvo con sus familiares y con la madre de su pequeño hijo (de meses), el paradero del menor Joaquín Lucero, de 17 años sigue siendo una incógnita. A pesar de haber denunciado en la Policía, en la oficina de Búsqueda de Personas, no han podido dar con su ubicación.

Su hermana Selena, dijo a Zonda Diario que “el último contacto que tuvimos con él, fue cerca de las 5.30 de la mañana de hoy. Que un rato antes pasó por la casa donde vive la madre de su hijito y estuvo con ella. También mantuvo contacto con algunos de nosotros y lo notamos muy triste, muy desesperado. Para colmo se había quedado sin trabajo en los últimos días y si, a eso el sumamos que la chica no le dejaba ver a su hijo, todo se vuelve más difícil”.

“Nosotros somos de Villa Obrera, pero él estaba viviendo con mi mamá en Rawson, pero a ella no le dijo nada. Estamos muy desesperados. Hace un par de horas atrás, tuvimos algunos datos pero nada concreto. Nos dijeron que lo habían visto en Chimbas. Otro dato nos decía que lo habían visto como perdido por calle Libertador San Martín, en el centro. Fuimos para allá y no lo encontramos”.

“Ahora estamos recorriendo las calles de Rawson. Ya no no sabemos que hacer, ni para donde ir. Hay varias comisiones policiales que lo están buscando y estamos en contacto con ellos ,pero no lo encuentran. Pedimos la colaboración de los amigos, de los sanjuaninos para que nos ayuden a encontrarlo. El estaba vestido con campera azul, pantalón gris y zapatillas blancas. Tenemos las esperanzas de que aparezca y bien”, dijo finalmente Selena Lucero.

