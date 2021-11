Busca ayuda para recertificar sus perros de rescate en Mendoza

El guía e instructor de perros de rescate, necesita estar este viernes en Mendoza para certificar a sus animales. Para ello necesita una movilidad.

Juan Maldonado es el único privado en la provincia que tiene perros adiestrados para rescates y emergencia. Sus animales han participado en múltiples emergencias y han servido a la comunidad teniendo un valor muy importante.



El hombre, tiene que viajar a Tunuyan Mendoza, para hacer la certificación de sus animales, cosa que se hace periódicamente. El problema es que no cuenta con los recursos económicos necesarios para hacerlo. Explicó a Zonda Diario que “necesito una camioneta, que me lleve los animales para hacer esta gestión. Allí no solo certifico a los animales sino también a mi labor como guía”, detalló.

“Lo que tengo que llevar son todos los elementos de rescate acuático y mis tres perros”.

Agregó que “además para la recertificación de los animales hay que pagar la inscripción también. Eso es un monto importante”.

El hombre tiene que estar en Mendoza el próximo viernes. Por lo que tendría que viajar el jueves en la noche para estar en el momento de la certificación

“Todos los años se renueva la licencia para ver la capacidad y la conducta que tienen los animales. Dentro de los registros nacionales dicen que los animales no pueden tener ningún tipo de agresión ni con animales ni personas”, explicó Maldonado”. Es por esto que este tipo de animales tiene que estar muy bien entrenados “pues si encuentran una persona en una búsqueda no deben tener ningún tipo de agresividad”.

Juan contó que ingresó en el mundo del adiestramiento de animales a raíz de circunstancias de la vida y los animales le ayudaron a seguir adelante.

Cuenta, como anécdota que “a mis abuelos, que vivieron el terremoto del 44 y el 77 un perrito les salvó la vida pues el animal comenzó a rascar el piso un rato, como una señal de que algo ocurría antes de producirse el sismo. Ellos salieron y se derrumbó el lugar donde vivían”.

Esta historia, hizo que el hombre tuviera un apego especial por los animales y en especial por los perros a partir de ese momento. “Tengo un don con los animales, que no puedo explicar muy bien en palabras”, afirma con cierta emoción.

Contó que “el primer curso que hizo de especialización para el manejo de animales solo llevó un paquete de galletas. El tema es que en mi cabeza estaba la necesidad de prepararme por las dudas que en algún momento tuviera que buscar a un familiar”. Este pensamiento lo llevó a que de a poco se fuera capacitando en el mundo canino. “Comencé como adiestrador, luego como educador canino. Luego de esto me comenzó a interesar todo lo que tiene que ver con psicología social, donde estudie mucho a los animales y la relación con los humanos”. Sobre todo hizo hincapié en la mala relación y actitud que tienen algunas personas para con los animales.

Lo cierto es que el objetivo final de la formación fue tener animales de búsqueda y rescate. “Hoy cuando vas a un hecho y te dice un juez que tenés una cantidad de minutos para buscar, en el lugar puede haber una, dos o tres personas y es cuando uno se llena de preguntas donde estarán. Cuando ves que el perro sale y luego ladra en algún lugar es un alivio, uno sabe cuando prepara al animal cuando ladra porque encontró una personas”. Remarcó que “cuando esto ocurre son experiencias inolvidables”. Maldonado destaca la importancia de la formación de este tipo de animales entendiendo que es una zona sísmica y no estamos exentos de un gran terremoto.

También el hombre siguió avanzando y con “Fiona, su perra, tiene un pilar en la actividad. Hoy tiene tres animales de rescate”.

Algunos hechos donde participó

Juan Mandonado contó que entre las recientes búsquedas en las que participó “está el caso Guadalupe, porque me buscaron a través de un familiar de la nena. También participó en la búsqueda de otra menor en Mendoza”. Explicó que la participación en el caso Guadalupe le permitió ponerse en contacto con otros grupos de rescate de toda la región.

“Creo que todos los grupos de rescate tenemos que estar unidos para fortalecernos y hacer mejor nuestro trabajo”. Gracias a eso “somos 9 instituciones que estamos juntas y de esa forma vamos donde se necesiten hacer búsquedas”