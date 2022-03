Burberry se deconstruye. Siluetas fuertes y prendas llamativas que son una explosión de libertad y juventud.

Escribe:

Nico Bravo

Director Creativo de

@fontpages.ok

Días después de anunciar una colaboración con la marca de moda urbana Supreme, la casa de moda británica Burberry organizó un espectáculo teatral en Londres la semana pasada, marcando la primera presentación de su colección en persona desde el comienzo de la pandemia.

Celebrado en el Central Hall de Westminster, en el corazón de Londres, el evento acabó con el formato tradicional de desfile, ya que las modelos ingresaron al gran espacio del techo y desfilaron frente a un gran órgano antes de llegar a la audiencia. Los invitados se pararon entre una serie de mesas de banquete iluminadas, vestidas con manteles blancos, porcelanas y cristales, que finalmente sirvieron como pedestales para que posaran las modelos. Una presentación en vivo de la Orquesta Contemporánea de Londres y un coro de cien personas se sumó al drama, combinando referencias urbanas con campestres, y tradicionales con ideas modernas, la colección Otoño-Invierno 2022 fue una celebración de las “dualidades” de lo británico, según cuenta el director creativo italiano de la firma Riccardo Tisci, que se inspiró en Londres, una ciudad a la que llamó “un lugar de sueños” y el hogar de la marca durante más de 130 años. Los códigos de estilo clásico de Burberry, incluida la gabardina característica y el emblemático cuadro beige de la marca, aparecieron en varias prendas junto con delicadas blusas con corsé, monos holgados, faldas plisadas y vestidos de lunares. Las gafas con lentes abatibles se remontan a la década de 1980, y las gorras con cintas para la cabeza integradas completaron varios estilos de ropa para hombres y mujeres. La ropa de noche alternativa incluyó una trinchera clásica, reconstruida como un vestido sin tirantes hasta el suelo y un vestido de plumas de color amarillo brillante. Las hermanas supermodelos Bella y Gigi Hadid desfilaron en el espectáculo y el actor Adam Driver fue visto entre la audiencia junto a Anna Wintour, Carla Bruni y Kate Moss.

Tisci demostró sin lugar a dudas cómo puede llegar a los fanáticos más allá de la burbuja de la moda. “Fue una locura”, se rió. “No solo en Londres, sino también en Estados Unidos”. Esto se debe a que la firma llegó más allá de sus clientes, captando a nuevas generaciones, ya que en el mundo, en particular los jóvenes, se han volcado hacia la adopción de la diversidad y la inclusión en las que Tisci fue pionero en la moda desde el comienzo de su carrera. “La gente ya no quiere que la pongan en cajas. No solo la generación joven, sino la gente en general. Es realmente el deseo: la gente necesita gritar libertad, con lo que está pasando en el mundo.

Estoy tratando de ser positivo”, concluyó. “A veces, quieres cerrar los ojos a lo que está pasando en el mundo. Pero, ya sabes, siendo humanos juntos podemos cambiar las cosas lentamente”.

Sin dudas es una de las firmas que apostó a la creatividad y a la diversidad en la forma de llevar las prendas, apuntando no sólo a lo clásico sino también a las nuevas necesidades de libertad y desconstrucción.