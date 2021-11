“Bullrich el plagio de proyectos de Cornejo”

El candidato a diputado nacional por Consenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia le respondió a los dichos de Patricia Bullrich en su visita a San Juan. Entre otros conceptos remarcó que la dirigente nacional “avala el plagio de proyectos de Cornejo” y que “el Pro en la provincia tiene una gran cantidad de dirigentes con denuncias penales”.

Escribe: Víctor García

El paso de Patricia Bullrich, presidenta del PRO por San Juan dejó repercusiones y respuestas. Entre estas últimas, con respecto a sus dichos de que Consenso Ischigualasto es un instrumento del oficialismo, el doctor Marcelo Arancibia, candidato en primer término por esta fuerza afirmó que “Bullrich vino a San Juan a hacer kirchnerismo cuando le dijo a los sanjuaninos que no lean los diarios y no escuchen los medios”, agregó que “si a ellos no les conviene lo que dicen piden eso”.

Afirmó que “creo que no te podes enojar con el cartero, sino que tenés que prestar atención con lo que dice la carta y lo que dice es que acá hay un funcionario del Tribunal de Cuentas, como Enrique Conti, que viola la Constitución haciendo campaña electoral. Nosotros hemos denunciado esa situación. Ella se enoja, porque surge una investigación periodística donde parece que el modus operandis de legislar de los diputados provinciales de Juntos por el Cambio es plagiando”.

“El escenario de tercio es altamente posible y nosotros estamos altamente convencidos que vamos meter un diputado nacional”.

Agregó que “Patricia Bulrrich avala el plagio de Cornejo. En un canal de Buenos Aires estoy seguro apoyaría estas barbaridades y deshonestidades. Viene acá y nos trata de instrumentos del oficialismo y el único candidato que le ha cuestionado al gobierno provincial por todos lados he sido yo. Creo que la crisis del Frente de Todos se va a llevar puesto al gobierno de la provincia como ha pasado en otros periodos electorales”. También remarcó el número de denuncias que tienen los dirigentes de Juntos por el Cambio “es un dato objetivo, en el Pro, sus dirigentes tienen mas denuncias penales que lo que puede tener un gobierno”.

Agregó que “viene esta señora- por Bulrrich-, que oculta la corrupción”. Agregó que “nosotros lo que le pedimos al electorado es que este 14 de noviembre, a aquel quiere defender las cuestiones republicanas, que resuelva este dilema moral, no se puede votar a los que han encubierto al Frente Todos durante todos estos años, sino no salimos nunca de esta crisis”.

Con vistas a las elecciones

Al analizar el posible resultado de las elecciones afirmó que “el escenario de tercio, uno por cada fuerza, es altamente posible y nosotros estamos totalmente convencidos de que vamos a meter un diputado nacional”. También consideró que “Consenso Ischigualasto es una alternativa para el enojo de los que no fueron a votar”.

Agregó que “nosotros hemos advertido que arrancamos con un muy bajo nivel de conocimiento, pero hicimos una campaña enorme en las PASO y logramos el 9% y ahora nuestro nivel de conocimiento e instalación es mucho mayor. Por lo que estamos convencidos de que vamos a lograr muchas adhesiones de esos sectores golpeados por la situación económica”.

Haciendo memoria

Por otra parte, Arancibia afirmó que “hay una deshonestidad por parte de ella, porque nosotros hablamos con los tres presidentes de los partidos nacionales, entre ellos Patricia Bullrich donde les pedimos que hicieran todas las gestiones para que haya una sola oposición en San Juan y ella fue la que boicoteó y se prestó al pedido de la gente de Juntos por el Cambio en San Juan para poner límites. A partir de ahí no hubo posibilidad de formar una oposición”.

Acompañaron al candidato a diputado nacional Marcelo Arancibia, Quevedo Mendoza-UCR-, Martín Turcumán- ADN-, Fernando Patinella y Alfredo Avelín Nollens.