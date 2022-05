Buen sábado para Facundo y Tobías en Rafaela

Un gran cierre de jornada sabatina tuvo Della Motta por la 6ª fecha del Turismo Carretera en el Autódromo de Rafaela.

El sanjuanino Facundo Della Motta con la Dodge #44 del A&P Competición, no pudo cerrar un buen entrenamiento donde quedó 35º. Sin embargo con el trabajo del equipo, se pudo revertir la situación y logró un gran 16º puesto. Esto le permitirá largar desde el 6º puesto en la primera serie del domingo.

“Muy conforme con el trabajo realizado. Una buena vuelta de clasificación me deja otra vez dentro del objetivo de estar en la mitad de adelante del pelotón. Puesto 6 en la serie, así que intentar avanzar para largar en una posición expectante la final para tener un buen domingo”.



La actividad de domingo de la carrera de los “3 Millones”, tendrá al sanjuanino en la grilla de la primera serie a partir de las 9:40 hs. Serán 5 vueltas para lograr la mejor posición posible de cara a la final que largará a las 13:15 hs. y se correrá a 25 vueltas o un máximo de 50 minutos transmitido en vivo por la TV Pública.

GRAN TAREA DE TOBÍAS MARTÍNEZ

Hubo que esperar seis fechas para que Tobías Martínez llegara a lograr el objetivo inicial de mantenerse entre los mejores 15 de la categoría. Una muy buena clasificación quedando 13º y una mejor serie donde ganó tres puestos para terminar en el 4º lugar, lo que le permitirá largar la final desde el 7º puesto de la grilla, su mejor posición de largada de la temporada, logrando meterse entre los 10 mejores y ser el mejor Chevrolet de la fecha.

“Fue un buen día pero no tuve la clasificación que queríamos. Fue bastante enredada, en un circuito donde necesitas una buena succión y es lo que nos faltó. No tuvimos la suerte de salir con alguien en succión. Después cuando pude agarrar uno, el auto venía muy lento y no pude hacer una buena vuelta, aunque sabíamos que teníamos mucho más. Después en la serie un toque entre los dos de adelante me hizo avanzar dos puestitos más” comentó el sanjuanino que largará a las 12 hs la final a 20 vueltas.