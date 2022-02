Brutal ataque a una joven a la salida del colegio: 9 compañeras la golpearon y un cómplice filmó todo

Una adolescente de 15 años recibió una brutal golpiza por parte de un grupo de nueve compañeras de escuela cuando salía de rendir un examen este lunes por la mañana, y tuvo que ser auxiliada por un grupo de albañiles. No es la primera vez que sucede y su madre denunció que la joven está muy mal y angustiada y que teme por su seguridad.

El repudiable hecho ocurrió alrededor de las 10 sobre avenida Besares, entre Aristóbulo del Valle y Alberdi del barrio Centro, en un sector conocido como el “veredón” cuando la joven y su hermana se dirigían a su casa.

Todos los involucrados concurren al Colegio Normal Banda. Tras abandonar la institución, unas nueve mujeres y un varón comenzaron a seguirlas, insultarlas y provocarlas para pelear.

“Mis hijas no hicieron caso y continuaron caminando. Ellos las amenazaban constantemente. Mis hijas salieron hacia la Belgrano, cruzaron la plaza y llegaron a la Regional 2 y ahí les avisaron a los policías que las estaban siguiendo y eran amenazadas, pero ellos les dijeron que no les podían tomar la denuncia porque eran menores”, señaló Ana, madre de las jóvenes, al diario El Liberal.

Luego, las chicas continuaron caminando y se dirigieron a la parada para tomar el colectivo. Fue en ese lugar donde la atacaron. “Ella me contó que comenzaron a rodearla por todos lados. Cinco de ellas la tenían inmovilizada a mi hija de 17 años y las otras cuatro golpeaban a su hermana”, dijo la mujer.

Las atacantes estaban acompañadas por un varón que, si bien no intervino de la agresión, también participó de manera indirecta. Lejos de hacer entrar en razón a sus amigas para que dejaran de golpearla, sacó su teléfono celular y se puso a filmar el ataque para luego compartirlo en el grupo de conocidos.

“Cuando mi hija estaba a punto de desvanecerse fue auxiliada por unos albañiles que evitaron que continuaran con la golpiza”, precisó Ana.

El violento episodio también fue captado por las cámaras de seguridad del programa municipal Alerta Banda, quienes fueron los primeros en acudir al lugar para auxiliar a las menores. Minutos más tarde, la menor fue trasladada al Centro de Salud Banda, donde fue examinada.

“Mi hija tiene un desviación en la nariz, tiene lesiones en el estómago a causa de las patadas que le dieron y hematomas en todo el cuerpo. Fue examinada por el médico forense. Ella está muy mal, angustiada y yo tengo miedo por su seguridad”, sostuvo la mujer.

La víctima concurre a tercer año y las atacantes a cuarto. “Ella solo conoce a una de ellas, que es la líder del grupo. El año pasado, a fines de diciembre, ya las insultaba o le decía cosas cuando las veían en el colegio”, recordó la mujer, quien no pudo dar detalles de dónde viene ese odio contra hijas.

“En esa oportunidad yo les dije que no les hicieran caso, que las ignoraran para evitar cualquier problema en el colegio”, contó la mujer, quien en ese momento no pudo alertar a las autoridades educativas de lo sucedido por problemas de salud.

Y en esta oportunidad, al hablar con los directivos optaron por desentenderse de lo ocurrido: “Ellos me dijeron que como no había pasado en el interior del colegio, no podían hacer nada. Les conté cómo se dieron las cosas, que los atacantes estaban con el uniforme, pero aún así no obtuve una respuesta favorable”. Ana les planteó que la líder de la banda sea expulsada del colegio.

Licenciada Carolina Montenegro, directora del programa Alerta Banda, narró al mismo diario una llamativa situación que se dio cuando llegaron los agentes al lugar del hecho: “Al ver el móvil algunas de las agresores comenzaron a correr mientras que otra gritaba que no se fueran que a ellas nos les podían hacer nada por ser menores y sobre todo mujeres y no las podían tocar”.

La mujer realizó la denuncia en la Comisaría 13 y del caso tomó intervención el Dr. Álvaro Yagüe, quien ordenó que todos los atacantes sean identificados y pidió que el forense constate las heridas de la víctima.