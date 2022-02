Bronca por la derrota, pero satisfacción por la campaña

Con esa doble sensación hace su balance el presidente Lechuzo, Roberto Roquiño Mallea, luego de que el conjunto de Santa Lucía perdiera la final por el ascenso al Federal A. “Es duro porque estábamos muy ilusionados”, resumió el dirigente.

Sensaciones encontradas. Por un lado, la evidente decepción por haber quedado tan cerca del Torneo Federal A. Y por el otro, el saber que se hicieron muchas cosas bien, que el nombre de la institución volvió a estar en los primeros planos a nivel nacional y que muchos hinchas recuperaron el orgullo y la pasión por el equipo.

Ese es un poco el sentir de la mayoría del Pueblo Luchuzo. Después de perder la final por el ascenso ante Atlético Paraná, el domingo pasado, Zonda Diario charló con el presidente de Atlético Alianza. El sentir de Roberto Mallea no escapa de lo expresado.

“El balance es positivo. Más allá de la derrota que es una situación dolorosa. Pero haber llegado a estar entre los 8 mejores entre 200 equipos, habla de un buen desempeño. Hacían más de 19 años que Alianza no estaba en una situación como esta. Estuvimos cerca y lamentablemente no se dio”, resumió Roquiño.

Otro punto importante de esta campaña es la cantidad de gente que acompañó al equipo en algunos partidos. Esto no sucedía desde hacía muchos años.

“Como se vio la cancha contra Gutiérrez hacía mucho que no se veía. Con Olimpo de Bahía Blanca, en esa recordada final, fue la última vez que había estado así”, dijo el presidente.

“Justamente ese equipo bahiense venía de perder dos finales antes de ganarnos, y pienso que porqué no se puede repetir esa historia ahora para nosotros”, agregó.

Claro, el Lechuzo en el campeonato pasado cayó ante FADEP de Mendoza en la final de Cuyo. Por eso en Santa Lucía, ya empiezan a pensar en que la tercera será la vencida.

Respecto a lo que viene, el exdefensor declaró: “todavía tenemos que evaluar. Hay mucho que analizar, queremos tener una base y poder intentarlo otra vez. Charlar con el cuerpo técnico, estamos conformes con el trabajo pero tenemos que conversar”.