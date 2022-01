Se le diagnosticó a un hombre, un adolescente y dos bebés; todos transitan la enfermedad sin mayores complicaciones. Con esto Brasil reportó los primeros casos de flurona.

Son los primeros contagios reportados en el continente. Antes, habían sido detectados en Israel y España.

Se trata de cuatro personas: un hombre de 52 años, un joven de 16, y dos bebés de un año. Todos transitan la enfermedad sin mayores complicaciones.

“Es importante resaltar que no existen estudios científicos publicados que confirmen las implicaciones clínicas o inmunológicas de una infección conjunta”, indicaron en Rio de Janeiro.

Lo mismo ocurre en Israel y España, donde los casos también son leves.

“Son casos esporádicos. No es la norma y hasta ahora no son casos graves. Se trata de contagios anecdóticos y que no tienen más relevancia”, expresó la directora del Servicio Catalán de la Salud, Gemma Craywinckel, tras darse a conocer la noticia en las últimas horas.

