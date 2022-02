Brasil: cuatro de cada 10 alumnos no aprendieron a leer ni a escribir. Es el 40,8% de los niños brasileños entre 6 y 7 años. En 2021 había 2,3 millones menores analfabetos, contra 1,4 millón de 2019.

El 40,8% de los niños brasileños entre 6 y 7 años no sabían leer o escribir en 2021, un aumento del 65,6% con respecto de 2019, antes del inicio de la pandemia de coronavirus, indican números oficiales divulgados este martes por la organización no gubernamental Todos por la Educación.

El retroceso en la pandemia es peor incluso que en 2012, cuando comenzaron las mediciones, ya que en aquel año el 28% de los niños de primero y segundo grado no habían aprendido a leer ni a escribir.

La pandemia profundizó el abismo social que perjudicó a los niños pobres en escuelas públicas sin acceso a educación remota de calidad ni a una infraestructura hogareña para poder aprender durante la cuarentena.

El estudio en base a la muestra domiciliaria del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) indica que en 2021, el año más letal de la pandemia en Brasil con la variante Gamma del coronavirus, el número de niños de 6 y 7 años que no sabía leer era de 2,3 millones, contra 1,4 millón de 2019.

El número es peor cuando se trata de niños negros, que conforman la parte más pobre de la población: ente los niños negros de primero y segundo grado el 47,7% no estaban alfabetizados.