Boxeo: encontraron sin vida en un hotel a Jorge Acero Cali

El ex peleador de kick boxing falleció en un hotel de La Pampa. El sábado a la noche había estado en un evento de boxeo.



La noticia impactó de inmediato, sobre todo por tratarse de un ex deportista y de apenas 49 años. Este domingo, cerca de las 10.30 de la mañana, encontraron sin vida a Jorge Acero Cali en un hotel de la ruta 5 en La Pampa. El ex peleador de kick boxing y actual promotor estaba asociado junto al Chino Maidana, y se encontraban en esa provincia para darle lugar al evento de boxeo que se llevó a cabo el sábado, y que tuvo transmisión de Canal 9.

La causa del fallecimiento habría sido un paro cardíaco, y los médicos que llegaron al lugar no pudieron revivirlo. Estaba hospedado en el hotel La Campiña, de Santa Rosa, y venía de estar presente la noche anterior en el Club Estudiantes, donde se realizó la velada boxística que organizaron junto al Chino Maidana.

La imagen que ilustra esta publicación data del viernes 1 de octubre y fue subida por la promotora misma, cuando Cali y el santafesino fueron parte de la conferencia de prensa previa al evento. Ahí se lo pudo ver al ex peleador en la mejor forma.