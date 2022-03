Borghi, habla sobre el presente de Chile

Además mostró su preocupación de cara al futuro: “No se trabajó, qué va a pasar cuando esa generación se termine”.

El entrenador Claudio “Bichi” Borghi se refirió al mal momento que atraviesa la selección chilena de fútbol en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, y aseguró que el próximo martes, en la última fecha, depende el resultado “será un día histórico”.

“Estoy preocupado por el momento de Chile. El martes va a ser un día histórico para Chile, si gana o pierde. Si gana va a ser algo muy importante, pero si pierde, muchos futbolistas tal vez jueguen su último partido con la selección”, aseguró el exentrenador de “La roja”.

Pese a que Chile depende de otros resultados, el técnico de 57 años mantiene la ilusión matemática: “Todavía tiene la chance remota de ir al repechaje. Tiene que ganarle a Uruguay y Venezuela ganarle a Colombia”.

“En caso que no suceda, sería el segundo mundial que Chile no vaya y en estos 8 años se ha trabajado muy poco en reemplazo de jugadores. Es como creer que un auto dura toda la vida. En Chile pasa eso, no hay auto de repuesto, no se trabajó, qué va a pasar cuando esa generación se termine”, opinó preocupado el argentino que supo ser campeón del mundo en México 1986.

Lejos de despejar preocupaciones, Borghi, analizó sobre el futuro de la selección chilena que luego de obtener dos Copas América -2015 y 2016-, no ha parado de sumar frustraciones: “La gran pregunta es cuánto se va a demorar Chile en tener un nuevo equipo competitivo”.

“Se te va una generación dorada y se tarda 10 o 15 años en formar una nueva generación y eso es mucho tiempo para no participar o no competir en eventos importantes”, agregó.

Luego, el técnico con recorrido en el fútbol argentino, opinó sobre las críticas constantes a Alexis Sánchez y aseguró que el atacante del Inter de Milán llegó a ser de los “mejores”.

“Alexis llegó muy jovencito a Chile, maduró mucho, creció, estudió, se formó. Es una alegría enorme eso, porque empezó desde muy abajo y llegó a ser de los mejores”, sentenció.

Por último se refirió a los simpatizantes chilenos, de quienes aseguró que están “agradecidos” a esta generación de futbolistas por las “alegrías” que le dieron, aunque quedar fuera de la cita mundialista por segunda oportunidad consecutiva tiene a los hinchas “tristes”.