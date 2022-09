Bonus: Un programa para disfrutar de los placeres de la vida

Con la conducción de Belén Ramet y la producción de José Luis Paz, comenzó los jueves a las 22.15 hs por ZondaTV.

El jueves a las 22.15 comenzó Bonus, con la conducción de Belén Ramet y la producción de José Luis Paz por la pantalla de Zonda TV (Canal 35.1 TDA / Canal 34 de IO Total).

Se trata de un divertido programa con invitados especiales, cantantes, personajes, comidas, bebidas y mucho más.

“Siempre me gustó hacer televisión, es un desafío. El comienzo fue una experiencia hermosa con muy buena energía”, cuenta Belén.

“El programa es un magazine en el que vamos tocando temas variados de interés general, de salud, con música en vivo y luego conversamos con invitados sobre temas de interés de esta época. Cada programa tiene su particularidad”, agrega la conductora.

“También está Diego Mingorance, un reconocido bartender sanjuanino que busca implementar la coctelería y aporta productos gourmet para probar, son los placeres de la vida. En el primer programa presentamos de 500 Noches, un empredimiento premiado en Inglaterra. Mi abuela decía que ‘en la variedad está el gusto’ y esto es así: variado, divertido y en una hora pasan un montón de cosas”.

Las expectativas de Belén son muy buenas. “Nos han recibido con mucho cariño en el canal. Toda la gente es amorosa conmigo, me siento muy cómoda, queremos que haya Bonus para rato y que siga creciendo. La idea es seguir recibiendo a invitados de distintos ámbitos.

“Sé que la vida me seguirá sorprendiendo y que cada vez que salga al aire será una sorpresa y un hermoso momento para compartir en familia. Estoy feliz y orgullosa de formar parte del equipo”.

Música y comunicación

Para Belén, la relación entre la comunicación y la música es natural. “Hace unos doce años hice un programa en Radio Nacional que se llamaba ‘A otro cantar’, bautizado así por el poeta Leonidas ‘Chiquito’ Escudero, un programa donde presentábamos música y nos conectábamos con artistas de todo el país, así empecé en los medios. Después de esa experiencia me quedaron las ganas de probar la televisión y acá estoy”, destacó la artista.