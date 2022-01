Bolicheros piden pase sanitario para todos los sectores de SJ

Quieren que también se implemente en supermercados, restaurantes y demás. Afirman que es una buena medida que se cumple y que los sanjuaninos van a los boliches con el carnet de vacunación completo.

Empresarios y propietarios de las discotecas de San Juan piden que el pase sanitario se exija en otros rubros. Es qué lo consideran necesario y no quieren que solo se lo exijan a la gente para ingresar a los eventos que organizan las discotecas y salones bailables.

En diálogo con Zonda Diario, el presidente de la Cámara de Discotecas de San Juan, Ricardo Heredia habló sobre el pase sanitario y recalcó que “debe aplicarse en más lugares, no solo en las discotecas, salones de eventos y en los viajes. Hay un comunicado donde hay varios sectores que lo están pidiendo y yo como presidente de la Cámara, también”.

En tal sentido remarcó que “pedimos lo mismo. Creo que va a ser lo mejor. Es bueno que uno vaya a un lugar a comer y que pidan el pase sanitario (no aplica a eventos con menos de 1.000 personas). Pero también estaría bueno que lo pidan en un supermercado ya que, en los grandes, están todos amontonados. Creo que no es malo ya va hacer algo necesario por una cuestión de sentido común de la sociedad”.

Cómo se viene trabajando con el pase sanitario

“El pase sanitario dentro de todas las regulaciones es bueno. No hemos tenido complicaciones con eso. No es más ni menos que el carnet de vacunación. Teniendo una dosis y cumpliendo algunos meses correspondientes si todavía no se ha puesto la segunda todavía está habilitada, pero estaba la complicación con la gente que tenía muchos meses de no tener la segunda dosis”.

Cierres de boliches

En las últimas semanas varios locales han publicado que no van abrir. Al respecto, Heredia comenta que “hay lugares que están abriendo normalmente y hay otros que no por una cuestión de que temporada de verano. Hay locales que han decidido no abrir por la temperatura y un sin fin de cosas y otros porque han tenido empleados con contacto estrecho con, casos de coronavirus. Son distintas políticas que han ido tomando los propietarios pero no una decisión de cerrar”.