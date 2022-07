Boca recibe a Talleres en medio de una crisis

Inmerso en un interna que arde y no da respiro, Boca será anfitrión a las 20.30 de Talleres de Córdoba en un duelo de necesitados que se jugará en la Bombonera, en el marco de la octava jornada de la Liga Profesional.

Con la confirmación de Hugo Ibarra como entrenador hasta el final de la Liga Profesional, volvería a repetir a los mismos once que comenzaron jugando frente al conjunto de Boedo, elenco en el cual se destaca la ausencia de Carlos Izquierdoz.

Por su parte, Talleres el entrenador Pedro Caixinha volverá a apostar a los habituales titulares, aunque no dio a conocer si ingresará Diego Valoyes o si continuará Héctor Fértoli.