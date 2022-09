Boca espera a Rojo y River a Solari

Ambos futbolistas entrenaron diferenciado en la semana y están entre algodones para jugar el superclásico. Los dos están convocados por los entrenadores para integrar el plantel de mañana, aunque no se sabe si irán de entrada.

En la antesala del Superclásico, Boca y River comenzaron a definir los últimos detalles de cara al choque de este domingo.

Por un lado, el Boca de Hugo Ibarra tiene varias dudas con el armado del equipo mientras aguarda la evolución de Marcos Rojo.

El defensor padece una molestia en uno de sus aductores y será aguardado hasta último momento. Su presencia incluso podría hacer modificar el esquema y pasar a jugar con una línea de cinco defensores. A diferencia del entrenamiento del jueves, Ibarra incluyó a Rojo por Carlos Zambrano y a Juan Ramírez por Norberto Briasco, y esto derivó en una modificación del sistema táctico, el cual paso a ser más conservado con un 4-4-2.

La ofensiva también sufrió modificaciones ya que el “Negro” apostó fuerte por la dupla compuesta entre el Pipa Benedetto y Luca Longoni.

De esta manera, el equipo que se perfila para enfrentar a River es el siguiente: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, MArcos Rojo, Frank Fabra; Martín Payero, Guillermo Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Luca Langoni y Darío Benedetto.

DEL MILLO

Por el otro lado, Marcelo Gallardo no confirmó el equipo, se ilusiona con poder contar con Pablo Solari, quien evoluciona de su lesión. El plantel Millonario llevó adelante la anteúltima práctica antes de jugar con el Xeneize, y el Muñeco empezó a definir el once.

Teniendo en cuenta que Franco Armani evoluciona favorablemente del desgarro en el pectíneo y volverá a ser titular, al igual que Enzo Pérez, quien reemplazará al expulsado Bruno Zuculini, por el momento la incógnita principal pasa por Solari.

El delantero que sufrió una lesión muscular del cuadrado femoral el último fin de semana ante Barracas Central, podría llegar al límite para el Superclásico. Es que el atacante dejó buenas señales en el cuerpo técnico luego que intensificará los trabajos con buenos resultados y podría ir desde el arranque o estar entre los relevos.

De no estar en óptimas condiciones, todos los caminos conducen a que Esequiel Barco, de características similares, ingresaría en su lugar para acompañar a Lucas Beltrán, aunque Matías Suárez no habría que descartarlo ya que Gallardo lo elogió.

Además, la otra duda en el equipo pasa por Agustín Palavecino o Santiago Simón, esto indica que es prácticamente un hecho que Juan Fernando Quintero dejará su lugar en once titular.

La probable formación de River para el Superclásico con Boca es la siguiente: Franco Armani; Andrés Herrera, Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Milton Casco; Santiago Simón o Agustín Palavecino, Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás De la Cruz; Pablo Solari o Esequiel Barco y Lucas Beltrán.