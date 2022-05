Boca, el mejor de todos

Discutido y criticado por su estilo de juego, el Xeneize se quedó con la Copa de la Liga al vencer en la final a Tigre 3 a 0 con mucha claridad. Apoyado en la jerarquía de su plantel supo salir al frente de una tempestad para conseguir lo que en definitiva se buscaba: el título.

El campeón siempre es el mejor. No hay forma de que eso no se cumpla. Y seguramente estarán los que dicen que Boca no brilló, no jugó bien y hasta se sacó a Racing de encima sin patear al arco.

Esas apreciaciones ya no tienen valor porque con los hechos consumados, Boca demostró porque es el campeón.

Los números son su mejor aval. Jugó 17 partidos y solo perdió uno, contra Huracán.

¿Para que sirvió el fútbol show de River o el juego bonito de Racing, si ninguno llegó a la final?

Boca tuvo un equipo con jugadores de jerarquía que aparecieron cuando mas se los necesitaba.

Pero sobre todo supo sortear con éxito las tormentas de críticas y problemas que rodean al mundo Boca para salir al frente. Y eso es los que quieren los hinchas al fin y al cabo.

En una final caliente y con pronóstico cantado por todos, Boca lo revalidó en cancha. Fue claro, contundente y en definitiva un justo ganador de una final, que es a lo que todos apostaron pero solo Boca llegó.

El camino para hacerlo no fue el mas dotado en juego, pero fue efectivo en la red rival.

Y el otro dato es que Boca recibió solamente un gol en los últimos cinco partidos. Tener a Agustín Rossi fue una carta de importancia.

Y será una cuenta pendiente el juego bonito, porque como el campeón es el mejor, también está claro que todo campeón tiene una debilidad. Eso será lo que tendrá que mejorar para poder clasificar por la Copa el jueves.